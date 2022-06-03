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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты собрали до 20 БТГр для атаки на Славянск, безуспешно наступали на Барвенково и Святогорск – Генштаб ВСУ

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Оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины
Оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты продолжают делать попытки захватить город Северодонецк Луганской области. Об этом 3 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что боевые действия происходят и в окрестностях других населенных пунктов возле Северодонецка.

"Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имеет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На харьковском направлении, по его данным, оккупанты ведут оборону, разрушают гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также нанесли авиаудар из вертолетов Ми-8 по позициям украинских войск в районах Слатино и Дементиевки.

"На славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково [Харьковской области] и Святогорск [Донецкой области], успеха не имел", – подчеркнули в ВСУ.

Активных боевых действий оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, не вели на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях – стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

"На южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огневое поражение и активизировал ведение воздушной разведки", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/331730485806703

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

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