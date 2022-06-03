Оккупантов в Северодонецке подвинули на 20%, у них много потерь, в том числе кадыровцев – Гайдай

"Врага в Северодонецке подвинуто на 20 процентов. Россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев. События последних двух дней продемонстрировали, как ВСУ могут выдавливать врага", – написал он.

Глава обладминистрации также разместил видео со своим включением в эфир национального телемарафона.

"Если ранее была тяжелая ситуация и процент был где-то 70 [Северодонецка] захвачен, то сейчас процентов на 20 их уже подвинули назад", – объяснил Гайдай зрителям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".