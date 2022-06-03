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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупантов в Северодонецке подвинули на 20%, у них много потерь, в том числе кадыровцев – Гайдай

По данным Гайдая, Северодонецк контролируется ВСУ и оккупантами поровну
По данным Гайдая, Северодонецк контролируется ВСУ и оккупантами поровну
Фото: ЕРА (архив)

Вооруженные силы Украины успешно сдерживают наступление российских оккупантов в Северодонецке Луганской области и контратакуют. Об этом 3 июня сообщил в Telegrаm председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Врага в Северодонецке подвинуто на 20 процентов. Россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев. События последних двух дней продемонстрировали, как ВСУ могут выдавливать врага", – написал он.

Глава обладминистрации также разместил видео со своим включением в эфир национального телемарафона.

"Если ранее была тяжелая ситуация и процент был где-то 70 [Северодонецка] захвачен, то сейчас процентов на 20 их уже подвинули назад", – объяснил Гайдай зрителям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Теги: Луганская область, война, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, российские оккупанты
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