Reuters сообщает о ранении двух своих журналистов в районе Северодонецка, их водитель погиб

По его словам, репортеры получили легкие ранения "в ходе репортажной поездки". Под обстрел они попали по пути в Северодонецк.

В Reuters подчеркнули, что они ехали на машине, которую предоставили "пророссийские сепаратисты", а управлял ею человек, которого назначили те самые "сепаратисты".

Водитель в результате обстрела погиб, отметили в агентстве.

Подробностей инцидента представитель не сообщил, отметили в Reuters.

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