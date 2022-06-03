Reuters сообщает о ранении двух своих журналистов в районе Северодонецка, их водитель погиб

По его словам, репортеры получили легкие ранения "в ходе репортажной поездки". Под обстрел они попали по пути в Северодонецк.
В Reuters подчеркнули, что они ехали на машине, которую предоставили "пророссийские сепаратисты", а управлял ею человек, которого назначили те самые "сепаратисты".
Водитель в результате обстрела погиб, отметили в агентстве.
Подробностей инцидента представитель не сообщил, отметили в Reuters.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.
В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".