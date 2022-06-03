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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Reuters сообщает о ранении двух своих журналистов в районе Северодонецка, их водитель погиб

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Подробностей инцидента в агентстве не предоставили
Подробностей инцидента в агентстве не предоставили
Фото: ЕРА (архив)

В районе Северодонецка Луганской области, где происходят активные боевые действия, ранения получили два сотрудника Reuters. Об этом телекомпании CNN сообщил 3 июня представитель агентства.

По его словам, репортеры получили легкие ранения "в ходе репортажной поездки". Под обстрел они попали по пути в Северодонецк.

В Reuters подчеркнули, что они ехали на машине, которую предоставили "пророссийские сепаратисты", а управлял ею человек, которого назначили те самые "сепаратисты".

Водитель в результате обстрела погиб, отметили в агентстве.

Подробностей инцидента представитель не сообщил, отметили в Reuters.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".

Теги: война, Северодонецк, сепаратисты, журналисты, обстрелы, война России против Украины, Reuters, погибшие, ранение, российские оккупанты
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