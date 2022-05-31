Французский журналист, убитый оккупантами, стал 32-м представителем медиа, погибшим после 24 февраля – Зеленский

Журналист готовил материал об эвакуации жителей Луганской области и получил смертельное ранение во время обстрела Скриншот: BFMTV / YouTube

Леклерк погиб в результате обстрела российскими оккупантами эвакуационного автомобиля 30 мая – осколок снаряда пробил броню и журналист, который делал материал об эвакуации, получил смертельное ранение в шею. Он работал на канале BFMTV.

"Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу, – сказал Зеленский. – Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля".

Как сообщил BFMTV, Леклерк – фоторепортер, ему 32 года. Это было второе его редакционное задание в Украине за время вторжения, начавшегося 24 февраля. На канале он проработал шесть лет. Под обстрел эвакуационный автомобиль попал по дороге в Лисичанск, сказано в заметке.

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