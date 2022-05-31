ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Французский журналист, убитый оккупантами, стал 32-м представителем медиа, погибшим после 24 февраля – Зеленский

Журналист готовил материал об эвакуации жителей Луганской области и получил смертельное ранение во время обстрела
Журналист готовил материал об эвакуации жителей Луганской области и получил смертельное ранение во время обстрела
Скриншот: BFMTV / YouTube

Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф стал 32-м представителем медиа, погибшим в результате боевых действий в Украине с 24 февраля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства вечером 30 мая.

Леклерк погиб в результате обстрела российскими оккупантами эвакуационного автомобиля 30 мая – осколок снаряда пробил броню и журналист, который делал материал об эвакуации, получил смертельное ранение в шею. Он работал на канале BFMTV. 

"Чуть больше месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу, – сказал Зеленский. – Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. Мои искренние соболезнования коллегам и родным Фредерика. Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля". 

Как сообщил BFMTV, Леклерк – фоторепортер, ему 32 года. Это было второе его редакционное задание в Украине за время вторжения, начавшегося 24 февраля. На канале он проработал шесть лет. Под обстрел эвакуационный автомобиль попал по дороге в Лисичанск, сказано в заметке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и замначальника департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в результате обстрела эвакуационного автомобиля в Луганской области 30 мая погиб журналист Леклерк, еще один журналист получил ранение, также ранены трое патрульных

Эвакуация из Луганской области после этого обстрела была остановлена

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, Луганская область, эвакуация, Лисичанск, Владимир Зеленский, журналисты, обстрелы, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (166219)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (64736)
3
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (43857)
4
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (35433)
5
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (32204)
6
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (27005)
7
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (24550)
8
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23619)
 
 
 
 