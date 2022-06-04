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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число ликвидированных в Украине оккупантов превысило 31 тыс. – Генштаб

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Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и технику врага
Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и технику врага
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 050 человек. Об этом 4 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1376 (+9);
  • боевые бронированные машины – 3379 (+13);
  • артиллерийские системы – 680 (+5);
  • РСЗО – 207;
  • средства ПВО – 95;
  • самолеты – 210;
  • вертолеты – 175;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5);
  • крылатые ракеты – 122 (+1);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2337 (+8);
  • специальная техника – 52 (1).

"Наибольшие потери противник понес на запорожском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/332343852412033

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Генштаб ВСУ, танки, Запорожская область, беспилотники, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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