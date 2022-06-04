Число ликвидированных в Украине оккупантов превысило 31 тыс. – Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и технику врага
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 050 человек. Об этом 4 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
танки – 1376 (+9);
боевые бронированные машины – 3379 (+13);
артиллерийские системы – 680 (+5);
РСЗО – 207;
средства ПВО – 95;
самолеты – 210;
вертолеты – 175;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5);
крылатые ракеты – 122 (+1);
корабли/катера – 13;
автомобильная техника и автоцистерны – 2337 (+8);
специальная техника – 52 (1).
"Наибольшие потери противник понес на запорожском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
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