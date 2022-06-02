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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ подтвердили гибель в Украине высокопоставленного летчика – генерал-майора ВВС РФ в отставке

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Боташева называют самым высокопоставленным летчиком, погибшим в Украине
Боташева называют самым высокопоставленным летчиком, погибшим в Украине
Фото: karachaevsk.info

В Карачаевске 2 июня прошла церемония прощания с генерал-майором ВВС РФ в отставке Канаматом Боташевым. Об этом сообщили администрация Карачаевского округа РФ и госагентство "РИА Новости".

Пропагандистское агентство называет Боташева "Героем России, летчиком-асом, геройски погибшим в ходе операции на Украине".

В сообщении местной администрации говорится, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг". В ходе церемонии прощания на центральной площади Карачаевска совершили джаназа-намаз (молитву, совершаемую перед погребением тела мусульманина).

Обстоятельства гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

"Русская служба BBC" 24 мая сообщила со ссылкой на источники, что Боташев погиб при крушении самолета Су-25, который был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью.

Ему было 63 года. Почему отставной пилот участвовал в боевых действиях в Украине, неизвестно. 

Журналисты отмечали, что Боташев имел класс летчика-снайпера, подготовка такого специалиста занимает 10–12 лет и обходится примерно в $8 млн.

По данным российских СМИ, Боташев – самый высокопоставленный российский летчик из тех, о чьей гибели в Украине известно.

Контекст:

В открытых источниках "Русская служба BBC News" нашла информацию о 31 погибшем в Украине российском военном летчике. Журналисты предполагают, что на самом деле их больше.

По данным Пентагона на 10 мая, с февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ

По данным Генштаба на 2 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили 30 850 человек. В ходе боевых действий ВСУ также сбили 175 вертолетов, 210 самолетов, подбили или затопили 13 кораблей и катеров.

Теги: самолет, похороны, война России против Украины, пилот, погибшие российские военные, российские оккупанты
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