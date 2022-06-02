В РФ подтвердили гибель в Украине высокопоставленного летчика – генерал-майора ВВС РФ в отставке

Пропагандистское агентство называет Боташева "Героем России, летчиком-асом, геройски погибшим в ходе операции на Украине".
В сообщении местной администрации говорится, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг". В ходе церемонии прощания на центральной площади Карачаевска совершили джаназа-намаз (молитву, совершаемую перед погребением тела мусульманина).
Обстоятельства гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.
"Русская служба BBC" 24 мая сообщила со ссылкой на источники, что Боташев погиб при крушении самолета Су-25, который был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью.
Ему было 63 года. Почему отставной пилот участвовал в боевых действиях в Украине, неизвестно.
Журналисты отмечали, что Боташев имел класс летчика-снайпера, подготовка такого специалиста занимает 10–12 лет и обходится примерно в $8 млн.
По данным российских СМИ, Боташев – самый высокопоставленный российский летчик из тех, о чьей гибели в Украине известно.
В открытых источниках "Русская служба BBC News" нашла информацию о 31 погибшем в Украине российском военном летчике. Журналисты предполагают, что на самом деле их больше.
По данным Пентагона на 10 мая, с февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ.
По данным Генштаба на 2 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили 30 850 человек. В ходе боевых действий ВСУ также сбили 175 вертолетов, 210 самолетов, подбили или затопили 13 кораблей и катеров.