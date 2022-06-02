В РФ подтвердили гибель в Украине высокопоставленного летчика – генерал-майора ВВС РФ в отставке

Пропагандистское агентство называет Боташева "Героем России, летчиком-асом, геройски погибшим в ходе операции на Украине".

В сообщении местной администрации говорится, что он "героически погиб, исполняя свой воинский долг". В ходе церемонии прощания на центральной площади Карачаевска совершили джаназа-намаз (молитву, совершаемую перед погребением тела мусульманина).

Обстоятельства гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

"Русская служба BBC" 24 мая сообщила со ссылкой на источники, что Боташев погиб при крушении самолета Су-25, который был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью.

Ему было 63 года. Почему отставной пилот участвовал в боевых действиях в Украине, неизвестно.

Журналисты отмечали, что Боташев имел класс летчика-снайпера, подготовка такого специалиста занимает 10–12 лет и обходится примерно в $8 млн.

По данным российских СМИ, Боташев – самый высокопоставленный российский летчик из тех, о чьей гибели в Украине известно.