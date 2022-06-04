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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Киевского водохранилища вытащили вертолет оккупантов, сбитый в первые дни открытого вторжения. Видео

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Домой точно не вернутся двое оккупантов, отметил Небитов
Домой точно не вернутся двое оккупантов, отметил Небитов
Фото: Андрій Нєбитов / Fаcebook

3 июня начальник полиции Киевской области Андрей Небитов показал в Fаcebook остатки вертолета российских оккупантов, поднятого с дна Киевского водохранилища.

Долетался. Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее, то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, российскую "птичку" подбили в первый день войны", – написал он.

Небитов отметил, что "двое оккупантов домой теперь точно не вернутся".

По его словам, полиция региона проводит осмотр места происшествия.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=707278903935124&id=100039590617894

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В Киевскую область оккупанты зашли с территории Беларуси, у границы с которой начинается Киевское водохранилище.

Регион освободили от российских войск в начале апреля.

По данным Генштаба ВСУ на 3 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 175 вертолетов оккупантов.

Теги: Россия, война, полиция, Киевская область, вертолет, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России
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