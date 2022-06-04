Из Киевского водохранилища вытащили вертолет оккупантов, сбитый в первые дни открытого вторжения. Видео

Долетался. Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее, то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, российскую "птичку" подбили в первый день войны", – написал он.
Небитов отметил, что "двое оккупантов домой теперь точно не вернутся".
По его словам, полиция региона проводит осмотр места происшествия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В Киевскую область оккупанты зашли с территории Беларуси, у границы с которой начинается Киевское водохранилище.
Регион освободили от российских войск в начале апреля.
По данным Генштаба ВСУ на 3 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 175 вертолетов оккупантов.