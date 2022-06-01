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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского спецназа

Димаев (слева) был замкомандира 4-го батальона спецполка им. Ахмата Кадырова
Димаев (слева) был замкомандира 4-го батальона спецполка им. Ахмата Кадырова
Фото: Baza / Telegram

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали подполковника кадыровского спецназа Заура Димаева. Об этом 1 июня в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что Димаев был заместителем командира 4-го батальона спецполка им. Ахмата Кадырова.

По информации российского Telegram-канала Baza, "УАЗ Патриот", в котором ехали кадыровцы, попал под артиллерийский обстрел ВСУ в районе поселка Камышеваха. При этом не уточняется, в какой именно области находится населенный пункт.

Возможно, речь идет о Камышевахе Северодонецкого района Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай отмечал 7 мая, что в боевых действиях в Луганской области принимают участие подразделения кадыровцев.

"Двое сотрудников чеченской полиции погибли и еще четверо были ранены. Среди погибших оказался… Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

По данным Генштаба ВСУ на 1 июня, потери российских оккупантов в войне против Украины составили около 30 700 человек. Украинские военные также уничтожили 2290 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Теги: Россия, Украина, спецназ, раненые, артиллерия, батальон, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Ахмат Кадыров, погибшие, автомобиль, потери России, российские оккупанты
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