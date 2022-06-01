ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского спецназа

Отмечается, что Димаев был заместителем командира 4-го батальона спецполка им. Ахмата Кадырова.
По информации российского Telegram-канала Baza, "УАЗ Патриот", в котором ехали кадыровцы, попал под артиллерийский обстрел ВСУ в районе поселка Камышеваха. При этом не уточняется, в какой именно области находится населенный пункт.
Возможно, речь идет о Камышевахе Северодонецкого района Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай отмечал 7 мая, что в боевых действиях в Луганской области принимают участие подразделения кадыровцев.
"Двое сотрудников чеченской полиции погибли и еще четверо были ранены. Среди погибших оказался… Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.
По данным Генштаба ВСУ на 1 июня, потери российских оккупантов в войне против Украины составили около 30 700 человек. Украинские военные также уничтожили 2290 единиц автомобильной техники и автоцистерн.