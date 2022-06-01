ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского спецназа

Димаев (слева) был замкомандира 4-го батальона спецполка им. Ахмата Кадырова Фото: Baza / Telegram

Отмечается, что Димаев был заместителем командира 4-го батальона спецполка им. Ахмата Кадырова.

По информации российского Telegram-канала Baza, "УАЗ Патриот", в котором ехали кадыровцы, попал под артиллерийский обстрел ВСУ в районе поселка Камышеваха. При этом не уточняется, в какой именно области находится населенный пункт.

Возможно, речь идет о Камышевахе Северодонецкого района Луганской области. Глава ОВА Сергей Гайдай отмечал 7 мая, что в боевых действиях в Луганской области принимают участие подразделения кадыровцев.

"Двое сотрудников чеченской полиции погибли и еще четверо были ранены. Среди погибших оказался… Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте", – говорится в сообщении.

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