Россияне ударили ракетами по инфраструктурным объектам в Киеве – мэр

После месячного перерыва россияне снова нанесли ракетный удар по Киеву Фото: obozrevatel.com

Ранним утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Также об обстрелах поблизости сообщил мэр Броваров Киевской области.

"Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", – написал Кличко.

На местах, попавших под атаки, работают соответствующие службы.

Местные Telegram-каналы пишут, что в столице из-за пожаров много дыма.

Позднее Киевская областная военная администрация добавила, что одна из ракет была сбита ПВО над Обуховским районом. Жертв и разрушений из-за ее осколков, по предварительной информации, нет.





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