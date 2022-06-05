Россияне ударили ракетами по инфраструктурным объектам в Киеве – мэр

Ранним утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Также об обстрелах поблизости сообщил мэр Броваров Киевской области.
"Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", – написал Кличко.
На местах, попавших под атаки, работают соответствующие службы.
Местные Telegram-каналы пишут, что в столице из-за пожаров много дыма.
Позднее Киевская областная военная администрация добавила, что одна из ракет была сбита ПВО над Обуховским районом. Жертв и разрушений из-за ее осколков, по предварительной информации, нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В прошлый раз российские военные ударили ракетами по Киеву 28 апреля.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом.
В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.