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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ударили ракетами по инфраструктурным объектам в Киеве – мэр

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После месячного перерыва россияне снова нанесли ракетный удар по Киеву
После месячного перерыва россияне снова нанесли ракетный удар по Киеву
Фото: obozrevatel.com

В результате ракетных ударов по столице Украины утром 4 июня жертв нет, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранним утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Также об обстрелах поблизости сообщил мэр Броваров Киевской области. 

"Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", – написал Кличко. 

На местах, попавших под атаки, работают соответствующие службы. 

Местные Telegram-каналы пишут, что в столице из-за пожаров много дыма. 

Позднее Киевская областная военная администрация добавила, что одна из ракет была сбита ПВО над Обуховским районом. Жертв и разрушений из-за ее осколков, по предварительной информации, нет. 


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В прошлый раз российские военные ударили ракетами по Киеву 28 апреля.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. 

В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.

Теги: Киев, Виталий Кличко, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, инфраструктура
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