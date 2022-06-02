Оккупировано более 2,6 тыс. населенных пунктов, около 20% территории Украины – Зеленский

Он отметил, что завтра, 3 июня, наступит 100-й день полномасштабной войны России против Украины.

"Когда используется эта характеристика, – "полномасштабная", – обычно это просто риторическое отделение войны, которая идет сейчас, от той войны, которую Россия начала еще в 2014 году. Тогда, восемь лет назад, российская армия впервые вторглась на нашу землю и оккупировала ее часть – полуостров Крым и треть Донбасса, включая крупнейшие города – Донецк и Луганск", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что с 2014 года по 24 февраля этого года Украина потеряла более 14 тыс. человек убитыми, более 1,5 млн человек стали внутренними переселенцами, а РФ в итоге тогдашней захватнической кампании контролировала более 43 тыс. км² Украины – площадь, сопоставимую, например, с площадью Нидерландов.

"Российские войска зашли в 3 620 населенных пунктов Украины. 1 017 из них уже удалось освободить. Еще 2 603 – предстоит освободить. На сегодня под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории – около 125 тыс. км². Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", – сказал Зеленский.

Он отметил, что линия фронта составляет более тысячи километров. Кроме того, с 24 февраля Россия применила в Украине 2 478 ракет, большинство – по гражданской инфраструктуре.

"Мы вынуждены защищаться фактически от всей российской армии. Все боеспособные военные формирования России задействованы в этой агрессии. Оккупанты потеряли погибшими уже более 30 тыс. солдат... Но это не останавливает Россию. Это государство готово еще терять и убивать – убивать людей. Потому что всего один человек в России хочет не дать нам остаться такими, какие мы есть", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)