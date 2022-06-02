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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупировано более 2,6 тыс. населенных пунктов, около 20% территории Украины – Зеленский

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Российские захватчики контролируют около 20% территории Украины, до полномасштабного вторжения было оккупировано 7%
Российские захватчики контролируют около 20% территории Украины, до полномасштабного вторжения было оккупировано 7%
Фото: EPA

Российские войска зашли в 3,6 тыс. населенных пунктов Украины, более тысячи из них уже освободили ВСУ, еще 2,6 тыс. – предстоит освободить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 июня в обращении к парламенту Люксембурга, которое опубликовано Офисом президента.

Он отметил, что завтра, 3 июня, наступит 100-й день полномасштабной войны России против Украины. 

"Когда используется эта характеристика, – "полномасштабная", – обычно это просто риторическое отделение войны, которая идет сейчас, от той войны, которую Россия начала еще в 2014 году. Тогда, восемь лет назад, российская армия впервые вторглась на нашу землю и оккупировала ее часть – полуостров Крым и треть Донбасса, включая крупнейшие города – Донецк и Луганск", – сказал Зеленский. 

Президент напомнил, что с 2014 года по 24 февраля этого года Украина потеряла более 14 тыс. человек убитыми, более 1,5 млн человек стали внутренними переселенцами, а РФ в итоге тогдашней захватнической кампании контролировала более 43 тыс. км² Украины – площадь, сопоставимую, например, с площадью Нидерландов.

"Российские войска зашли в 3 620 населенных пунктов Украины. 1 017 из них уже удалось освободить. Еще 2 603 – предстоит освободить. На сегодня под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории – около 125 тыс. км². Это гораздо больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", – сказал Зеленский.

Он отметил, что линия фронта составляет более тысячи километров. Кроме того, с 24 февраля Россия применила в Украине 2 478 ракет, большинство – по гражданской инфраструктуре.

"Мы вынуждены защищаться фактически от всей российской армии. Все боеспособные военные формирования России задействованы в этой агрессии. Оккупанты потеряли погибшими уже более 30 тыс. солдат... Но это не останавливает Россию. Это государство готово еще терять и убивать – убивать людей. Потому что всего один человек в России хочет не дать нам остаться такими, какие мы есть", – заявил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией. За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов. 

Площадь всей территории Украины в международно признанных границах составляет 603 548 км². Издание Forbes Украина подсчитало, что к 24 мая Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны).

До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км² или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко. 

Теги: Крым, Донбасс, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, война на Донбассе, ОРДЛО
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