В Госдепе обеспокоены попытками Кремля легитимизировать оккупацию Херсонской области

"Мы по-прежнему обеспокоены шагами, которые Россия предпринимает, чтобы попытаться институционализировать контроль над суверенной украинской территорией, особенно в Херсонской области Украины... Особенно после одностороннего указа президента России [Владимира] Путина, который ускорит выдачу российских паспортов гражданам Украины. Аналогичную тактику Россия использовала в Донецке и Луганске", – сказал Прайс.

По его мнению, Кремль сейчас рассматривает несколько подходов: от признания так называемой "народной республики", как Россия насильственно сделала в Донецкой и Луганской областях, до попытки аннексии, как было в Крыму.

Прайс обратил внимание на то, что в Херсоне, "по многочисленные сообщениям", россияне силой убрали законных представителей власти и установили своих "прокси", а также вынуждают жителей перейти на российский рубль вместо законной украинской валюты.

По состоянию на конец апреля Россия, по данным Госдепа, контролировала не менее 25 радиовещательных вышек в оккупированных районах и транслировала свои СМИ.

"В этом месяце российские официальные лица участили визиты в Херсон, в том числе визит заместителя премьер-министра России в середине мая, во время которого он публично заявил, что Москва считает, что Херсон занимает, цитирую, "достойное место в нашей российской семье". Это последовало за поездкой главы российской правящей партии "Единая Россия", заявившего, что Россия останется в Херсоне "навсегда", – отметил Прайс.

Спикер подчеркнул, что для "референдума" по созданию "ХНР" Кремлю "не хватает какой-либо народной или юридической легитимности", а также "теплое отношение" к РФ, которое до полномасштабного вторжения было, по его данным, у примерно 20% жителей региона, вероятно, теперь ухудшилось.

"России почти наверняка не удастся добиться легитимности марионеточных правительств на недавно захваченных территориях Украины, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать. Первоначальные цели России по контролю над большими территориями Украины потерпели не что иное, как полный провал. Кремль, вероятно, считает, что насильственное удержание Херсона предоставит России сухопутный мост в Крым, а также позволит достичь некоторой так называемой победы в попытке оправдать вторжение РФ в глазах российской аудитории.

"Мы продолжим освещать территориальные замыслы России в отношении Украины, а также ее продолжающуюся агрессию, а также привлекать к ответственности тех, кто этому способствует, в том числе с помощью дополнительных карательных экономических мер. Мы также должны продолжать укреплять способность Украины защищаться перед лицом жестокости Кремля", – подытожил Прайс.