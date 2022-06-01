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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Госдепе обеспокоены попытками Кремля легитимизировать оккупацию Херсонской области

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Прайс: Первоначальные цели России по контролю над большими территориями Украины потерпели полный провал
Прайс: Первоначальные цели России по контролю над большими территориями Украины потерпели полный провал
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Россия может попытаться провести фиктивный референдум по созданию "Херсонской народной республики" или аннексировать регион, но для этого ей не хватает какой-либо народной или юридической легитимности, считают в Госдепартаменте США. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс 31 мая, стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

"Мы по-прежнему обеспокоены шагами, которые Россия предпринимает, чтобы попытаться институционализировать контроль над суверенной украинской территорией, особенно в Херсонской области Украины... Особенно после одностороннего указа президента России [Владимира] Путина, который ускорит выдачу российских паспортов гражданам Украины. Аналогичную тактику Россия использовала в Донецке и Луганске", – сказал Прайс.

По его мнению, Кремль сейчас рассматривает несколько подходов: от признания так называемой "народной республики", как Россия насильственно сделала в Донецкой и Луганской областях, до попытки аннексии, как было в Крыму.

Прайс обратил внимание на то, что в Херсоне, "по многочисленные сообщениям", россияне силой убрали законных представителей власти и установили своих "прокси", а также вынуждают жителей перейти на российский рубль вместо законной украинской валюты.

По состоянию на конец апреля Россия, по данным Госдепа, контролировала не менее 25 радиовещательных вышек в оккупированных районах и транслировала свои СМИ.

"В этом месяце российские официальные лица участили визиты в Херсон, в том числе визит заместителя премьер-министра России в середине мая, во время которого он публично заявил, что Москва считает, что Херсон занимает, цитирую, "достойное место в нашей российской семье". Это последовало за поездкой главы российской правящей партии "Единая Россия", заявившего, что Россия останется в Херсоне "навсегда", – отметил Прайс. 

Спикер подчеркнул, что для "референдума" по созданию "ХНР" Кремлю "не хватает какой-либо народной или юридической легитимности", а также "теплое отношение" к РФ, которое до полномасштабного вторжения было, по его данным, у примерно 20% жителей региона, вероятно, теперь ухудшилось.

"России почти наверняка не удастся добиться легитимности марионеточных правительств на недавно захваченных территориях Украины, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать. Первоначальные цели России по контролю над большими территориями Украины потерпели не что иное, как полный провал. Кремль, вероятно, считает, что насильственное удержание Херсона предоставит России сухопутный мост в Крым, а также позволит достичь некоторой так называемой победы в попытке оправдать  вторжение РФ в глазах российской аудитории.

"Мы продолжим освещать территориальные замыслы России в отношении Украины, а также ее продолжающуюся агрессию, а также привлекать к ответственности тех, кто этому способствует, в том числе с помощью дополнительных карательных экономических мер. Мы также должны продолжать укреплять способность Украины защищаться перед лицом жестокости Кремля", – подытожил Прайс. 

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта выдавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным" и таким, который "не будет иметь правовых последствий".

Теги: Владимир Путин, Херсон, референдум, оккупация, рубль, паспорт, Херсонская область, гражданство, аннексия, война России против Украины, Нед Прайс
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