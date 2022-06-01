В Госдуме заговорили о присоединении к РФ трех областей Украины в июле

Референдум о вхождении ОРДЛО и Херсонской области в состав РФ мог бы пройти одновременно, считает Слуцкий Фото: Государственная Дума / Facebook

Такое мнение в комментарии пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости" 1 июня выразил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"Референдум о вхождении [территорий, контролируемых террористическими организациями] "ДНР", "ЛНР" и Херсонской области мог бы пройти одновременно, это было бы логично", – считает Слуцкий.

По его мнению, все это может произойти в июле и у России "хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав", Слуцкого цитирует сайт "РИА Новости".

О том, что псевдореферендумы о "присоединении" к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "могут пройти в течение года", 1 июня сообщил "РИА Новости" коллаборант и сенатор Совета Федерации РФ от оккупированного Крыма Сергей Цеков.

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