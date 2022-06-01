В Госдуме заговорили о присоединении к РФ трех областей Украины в июле

Такое мнение в комментарии пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости" 1 июня выразил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
"Референдум о вхождении [территорий, контролируемых террористическими организациями] "ДНР", "ЛНР" и Херсонской области мог бы пройти одновременно, это было бы логично", – считает Слуцкий.
По его мнению, все это может произойти в июле и у России "хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав", Слуцкого цитирует сайт "РИА Новости".
О том, что псевдореферендумы о "присоединении" к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "могут пройти в течение года", 1 июня сообщил "РИА Новости" коллаборант и сенатор Совета Федерации РФ от оккупированного Крыма Сергей Цеков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 1 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.