Мэр Херсона рассказал, когда оккупанты могут заговорить о "референдуме" в Херсонской области

"Были разные фейки и вбросы о том, что якобы 17 апреля будет "референдум", затем 27 апреля, далее с 1-го по 10 мая, затем с 10-го по 16 мая. Но на это все нужна подготовка: агитация людей, борды, литература, печать в СМИ – ничего из этого я не видел в Херсоне", – сказал он.

Колыхаев считает, что России не нужна еще одна псевдореспублика.

"Думаю, что у россиян есть два пути. Первый – присоединить Херсон к Крыму. Второй – они уже создали так называемый комитет спасения, куда избрали временное руководство в лице Владимира Сальдо. Им легче сейчас обратиться к Госдуме и попросить, чтобы Херсонскую область просто "присоединили" к РФ. И, кстати, мы об этом уже слышали", – заявил мэр.

Он подчеркнул, что оба варианта нарушают украинское и международное право.

"Судя по их действиям, это мало кого из них беспокоит, но, думаю, что тогда они создадут на нашей территории некий условный округ, который войдет в состав РФ. Чтобы прошел "референдум", они должны показать людям, что они не оккупанты, что их здесь ждали, что людям с ними очень хорошо. Но этого и близко нет. Анализируя и прикидывая, как они могут действовать, могу предположить, что новые разговоры – более предметные – о "референдуме" начнутся ближе к декабрю 2022 года или к январю 2023-го. Если к тому времени ВСУ не сделают соответствующих решительных шагов и действий в сторону освобождения Херсонской области, тогда, действительно, может быть поздно", – сказал Колыхаев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)