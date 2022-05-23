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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Херсона рассказал, когда оккупанты могут заговорить о "референдуме" в Херсонской области

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Оккупанты зашли на территорию Херсонской области в первый день полномасштабного вторжения
Оккупанты зашли на территорию Херсонской области в первый день полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно оккупированной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины. Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая.

"Были разные фейки и вбросы о том, что якобы 17 апреля будет "референдум", затем 27 апреля, далее с 1-го по 10 мая, затем с 10-го по 16 мая. Но на это все нужна подготовка: агитация людей, борды, литература, печать в СМИ – ничего из этого я не видел в Херсоне", – сказал он.

Колыхаев считает, что России не нужна еще одна псевдореспублика.

"Думаю, что у россиян есть два пути. Первый – присоединить Херсон к Крыму. Второй – они уже создали так называемый комитет спасения, куда избрали временное руководство в лице Владимира Сальдо. Им легче сейчас обратиться к Госдуме и попросить, чтобы Херсонскую область просто "присоединили" к РФ. И, кстати, мы об этом уже слышали", – заявил мэр.

Он подчеркнул, что оба варианта нарушают украинское и международное право.

"Судя по их действиям, это мало кого из них беспокоит, но, думаю, что тогда они создадут на нашей территории некий условный округ, который войдет в состав РФ. Чтобы прошел "референдум", они должны показать людям, что они не оккупанты, что их здесь ждали, что людям с ними очень хорошо. Но этого и близко нет. Анализируя и прикидывая, как они могут действовать, могу предположить, что новые разговоры – более предметные – о "референдуме" начнутся ближе к декабрю 2022 года или к январю 2023-го. Если к тому времени ВСУ не сделают соответствующих решительных шагов и действий в сторону освобождения Херсонской области, тогда, действительно, может быть поздно", – сказал Колыхаев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Теги: Россия, Херсон, референдум, оккупация, Херсонская область, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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