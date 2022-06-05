В Киеве прогремело несколько взрывов

Взрывы раздались на Левом берегу в Киеве Фото: gordonua.com

"Друзья! Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте. Более подробная информация – позднее", – написал городской голова.

Также мэр города Бровары Игорь Сапожко в Telegram написал об обстрелах в области.

"Около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от нашей общины. По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет", – сообщил Сапожко.

Он призвал всех сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

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