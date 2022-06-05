В Киеве прогремело несколько взрывов

"Друзья! Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте. Более подробная информация – позднее", – написал городской голова.
Также мэр города Бровары Игорь Сапожко в Telegram написал об обстрелах в области.
"Около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от нашей общины. По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет", – сообщил Сапожко.
Он призвал всех сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В прошлый раз российские военные ударили ракетами по Киеву 28 апреля.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом.
В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.