В Киеве патрульные задержали мужчину, который фотографировал военную технику и указатели населенных пунктов

На проспекте Степана Бандеры правоохранители остановили авто, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, поэтому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражескую пропаганду", – говорится в сообщении.

Водителя передали следователям Оболонского управления полиции.

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