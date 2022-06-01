В Черном море ходят два российских фрегата с "Калибрами", на Змеином оккупанты поставили средства их защиты и могут готовить высадку ДРГ – ОК "Юг"

По данным украинских военных, россияне активизировали деятельность вокруг острова Змеиный.
В частности, оккупанты расположили на Змеином зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, и станции радиоэлектронной борьбы. Это, отмечают украинские военные, свидетельствует о намерении защитить российские корабли от ударов ВСУ и угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.
"Хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов", – добавили в командовании.
Кроме того, как рассказали в ОК "Юг", спецподразделения россиян подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки Херсонской области. В районе Добрянки вражеская ДРГ пыталась прорваться в тыл украинских подразделений. Диверсанты получили отпор и ретировались на исходные позиции.
В море вновь сорвало с якоря две вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.