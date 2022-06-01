В Черном море ходят два российских фрегата с "Калибрами", на Змеином оккупанты поставили средства их защиты и могут готовить высадку ДРГ – ОК "Юг"

По данным украинских военных, россияне активизировали деятельность вокруг острова Змеиный.

В частности, оккупанты расположили на Змеином зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, и станции радиоэлектронной борьбы. Это, отмечают украинские военные, свидетельствует о намерении защитить российские корабли от ударов ВСУ и угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

"Хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов", – добавили в командовании.

Кроме того, как рассказали в ОК "Юг", спецподразделения россиян подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки Херсонской области. В районе Добрянки вражеская ДРГ пыталась прорваться в тыл украинских подразделений. Диверсанты получили отпор и ретировались на исходные позиции.

В море вновь сорвало с якоря две вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)