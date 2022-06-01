ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море ходят два российских фрегата с "Калибрами", на Змеином оккупанты поставили средства их защиты и могут готовить высадку ДРГ – ОК "Юг"

Оккупанты активизировали деятельность вокруг захваченного острова Змеиный
Оккупанты активизировали деятельность вокруг захваченного острова Змеиный
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

В Черном море российские оккупанты держат наготове к ракетному удару два фрегата с ракетами "Калибр". Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг" в сводке по итогами 31 мая.

По данным украинских военных, россияне активизировали деятельность вокруг острова Змеиный.

В частности, оккупанты расположили на Змеином зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированные, и станции радиоэлектронной борьбы. Это, отмечают украинские военные, свидетельствует о намерении защитить российские корабли от ударов ВСУ и угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

"Хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов", – добавили в командовании.

Кроме того, как рассказали в ОК "Юг", спецподразделения россиян подорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки Херсонской области. В районе Добрянки вражеская ДРГ пыталась прорваться в тыл украинских подразделений. Диверсанты получили отпор и ретировались на исходные позиции.

В море вновь сорвало с якоря две вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к пологому песчаному берегу Одесской области, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/318068250488935/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Черное море, Херсонская область, диверсанты, Одесская область, война России против Украины, ракеты, остров, корабли, остров Змеиный, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (142228)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (68761)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (48587)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47260)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (40458)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29737)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (24247)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21428)
 
 
 
 