Оккупанты пытаются поднять затопленный катер возле Змеиного – оперативное командование "Юг"

"Корабельные группировки в Черном море сохраняют актуальную угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор", – заявили военные.

По их информации, подняв катер, россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав в оккупированном Крыму.

"Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", – прокомментировали в командовании.

17 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в районе Змеиного оккупанты пытаются поднять уничтоженный катер. Известно, что возле острова затоплено несколько российских катеров. В командовании "Юг" не уточнили, россияне все еще пытаются поднять катер, о котором писал Генштаб, или речь идет о другом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)