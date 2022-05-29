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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются поднять затопленный катер возле Змеиного – оперативное командование "Юг"

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Возле Змеиного было затоплено несколько российских катеров
Возле Змеиного было затоплено несколько российских катеров
Фото: radiosvoboda.org

Российские оккупанты хотят пополнить свой поредевший флот затопленными кораблями, заявили в оперативном командовании "Юг". Об этом говорится в сводке командования по итогам 28 мая.

"Корабельные группировки в Черном море сохраняют актуальную угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор", – заявили военные.

По их информации, подняв катер, россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав в оккупированном Крыму.

"Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", – прокомментировали в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/685558229176861/

17 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в районе Змеиного оккупанты пытаются поднять уничтоженный катер. Известно, что возле острова затоплено несколько российских катеров. В командовании "Юг" не уточнили, россияне все еще пытаются поднять катер, о котором писал Генштаб, или речь идет о другом. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи,  катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Черное море, корабль, катер, война России против Украины, корабли, море, остров Змеиный, российские оккупанты
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