Оккупанты пытаются поднять затопленный катер возле Змеиного – оперативное командование "Юг"

"Корабельные группировки в Черном море сохраняют актуальную угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по изъятию из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор", – заявили военные.
По их информации, подняв катер, россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав в оккупированном Крыму.
"Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", – прокомментировали в командовании.
17 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в районе Змеиного оккупанты пытаются поднять уничтоженный катер. Известно, что возле острова затоплено несколько российских катеров. В командовании "Юг" не уточнили, россияне все еще пытаются поднять катер, о котором писал Генштаб, или речь идет о другом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.