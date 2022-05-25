Бойченко рассказал, что покинул Мариуполь, когда узнал о прибытии работавших по нему российских диверсантов

"Одно сообщение получил от спецслужб, что россияне приехали [работать] по мне лично – около 40 было ДРГшников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с главой [Донецкой] ОВА [Павлом Кириленко] и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля", – сказал мэр.

По его словам, он уехал из Мариуполя, а уже на следующий день не смог заехать в город.

"Прямо перед нами в 100 метрах задержали ДРГ, которая, я считаю, открыла бы огонь непосредственно по нам, если бы ее не задержали. А чуть дальше был танковый бой. Есть протокол, есть мой доклад о том, что я не смог заехать в Мариуполь, все зафиксировано. Я об этом доложил главе ОВА, и было принято решение, что работаем в таком режиме дальше", – объяснил Бойченко.

Мэр подчеркнул, что "угроза была именно в городе".

"Есть еще один аспект. Я получил приказ уезжать. Как я мог его не выполнить? Кстати, один из моих руководителей долго оставался в городе, выполнял все мои приказы, вышел. А теперь – как вы думаете, что происходит с этим руководителем? Ему нужно пройти полиграф, пройти все допросы, чтобы мы – и наша власть, и наши спецподразделения – понимали, что все хорошо, что его не завербовали", – рассказал Бойченко.

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