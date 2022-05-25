Бойченко рассказал, что покинул Мариуполь, когда узнал о прибытии работавших по нему российских диверсантов

"Одно сообщение получил от спецслужб, что россияне приехали [работать] по мне лично – около 40 было ДРГшников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с главой [Донецкой] ОВА [Павлом Кириленко] и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля", – сказал мэр.
По его словам, он уехал из Мариуполя, а уже на следующий день не смог заехать в город.
"Прямо перед нами в 100 метрах задержали ДРГ, которая, я считаю, открыла бы огонь непосредственно по нам, если бы ее не задержали. А чуть дальше был танковый бой. Есть протокол, есть мой доклад о том, что я не смог заехать в Мариуполь, все зафиксировано. Я об этом доложил главе ОВА, и было принято решение, что работаем в таком режиме дальше", – объяснил Бойченко.
Мэр подчеркнул, что "угроза была именно в городе".
"Есть еще один аспект. Я получил приказ уезжать. Как я мог его не выполнить? Кстати, один из моих руководителей долго оставался в городе, выполнял все мои приказы, вышел. А теперь – как вы думаете, что происходит с этим руководителем? Ему нужно пройти полиграф, пройти все допросы, чтобы мы – и наша власть, и наши спецподразделения – понимали, что все хорошо, что его не завербовали", – рассказал Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны в нем жило около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, оккупанты не могли взять город штурмом и сбрасывали на него авиабомбы и обстреливали. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
По данным офицера управления разведки, военнослужащего полка "Азов" Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
11 мая Бойченко заявил, что до конца 2022 года в городе могут умереть до 10 тыс. человек от болезней и невыносимых условий.
20 мая с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где оставались защитники города, по договоренности с российской стороной вывели украинских военных.
По информации британской разведки на утро 20 мая, "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых, перевозили в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины говорили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.