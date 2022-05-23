Кличко, Садовый, Бойченко. "Главком" составил рейтинг, о ком из мэров больше всего говорят во время войны

Для выяснения, как часто упоминают фамилии мэров, "Главком" использовал сервисы поисковика Google Фото: depositphotos.com

Чтобы узнать актуальный уровень медиаприсутствия украинских мэров, "Главком" использовал сервисы поисковика Google. По количеству упоминаний с 24 февраля по 23 мая определялось соответствующее место политиков в списке.

"Бесспорным лидером рейтинга стал столичный мэр. Виталий Кличко постоянно держал руку на пульсе Киева даже в самый сложный период угрозы окружения российскими войсками. Это было топ-темой мировых медиа первые полтора месяца войны", – отметили в издании.

Журналисты добавили, что внимание было приковано к Кличко из-за его личного присутствия на местах разрушений от обстрелов.

"Городской голова Киева лично выезжал на места разрушений в результате вражеских обстрелов и постоянно информировал киевлян о текущем положении вещей в городе, успокаивая горожан", – говорится в материале.

Второе место в рейтинге занял мэр Львова Андрей Садовый, третье – мэр Мариуполя Бойченко. Далее в рейтинге городской голова Мелитополя Иван Федоров, мэр Павлограда Анатолий Вершина, городской голова Харькова Игорь Терехов, Сум – Александр Лысенко, Ивано-Франковска – Руслан Марцинкив, городской голова Днепра Борис Филатов и Луцка – Игорь Полищук.