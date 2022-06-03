Если Украина перестанет воевать, не будет самой Украины. Госдеп ответил на опасения, что ВСУ применит новое оружие по территории РФ

"Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою землю и свой суверенитет. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия", – сказал он.

Представитель Госдепа подтвердил, что США получили гарантии Киева, что вооружение не будет использовано для поражения целей в России. При этом он заверил, что Вашингтон и дальше будет усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Прайс подчеркнул, что именно Россия пытается продолжить войну.

"Если Украина сегодня перестанет бороться, то уже завтра не будет суверенного независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны", – резюмировал представитель Госдепартамента США.