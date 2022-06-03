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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Украина перестанет воевать, не будет самой Украины. Госдеп ответил на опасения, что ВСУ применит новое оружие по территории РФ

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Прайс: Украина имеет полное право отвечать на российскую агрессию
Прайс: Украина имеет полное право отвечать на российскую агрессию
Фото: state.gov

Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию, об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Украина имеет полное право, равно как и любая другая страна, защищать свою землю и свой суверенитет. Именно поэтому мы обеспечили поставки оборонного оружия", – сказал он.

Представитель Госдепа подтвердил, что США получили гарантии Киева, что вооружение не будет использовано для поражения целей в России. При этом он заверил, что Вашингтон и дальше будет усиливать позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Прайс подчеркнул, что именно Россия пытается продолжить войну.

"Если Украина сегодня перестанет бороться, то уже завтра не будет суверенного независимого государства Украина. Если Россия прекратит боевые действия сегодня, то не будет войны", – резюмировал представитель Госдепартамента США.

Контекст:

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что руководство Украины заверило американскую сторону: американские РСЗО дальнего действия HIMARS, которые Украине предоставят США, не будут использоваться для поражения целей в России.

2 июня новый посол США в Киеве Бриджит Бринк во время пресс-конференции заявила, что ВСУ сами будут определять, на какое расстояние наносить удары.

Теги: Россия, Киев, Украина, Госдепартамент США, Вашингтон, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Нед Прайс
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