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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сами будут определять дальность применения HIMARS – посол США

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Реактивные системы залпового огня HIMARS вошли в 11-й пакет помощи США Украине
Реактивные системы залпового огня HIMARS вошли в 11-й пакет помощи США Украине
Фото: ЕРА

Украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние будут наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США. Об этом заявил новый посол США в Киеве Бриджит Бринк во время пресс-конференции в Киеве, трансляция велась в Facebook посольства.

Бринк, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что предоставление систем HIMARS предусмотрено в пакете помощи, о котором президент США Джо Байден объявил 1 июня.

Эти системы помогут украинским военным наносить более точные удары на большем расстоянии, подчеркнула она.

"На какое именно расстояние – будут определять сами украинские силы", – добавила посол.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 1 июня, что руководство Украины заверило американскую сторону: украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

Контекст:

Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, оружие, военная помощь, РСЗО, Бриджит Бринк, HIMARS
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