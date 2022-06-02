Украинские военные сами будут определять дальность применения HIMARS – посол США

Бринк, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что предоставление систем HIMARS предусмотрено в пакете помощи, о котором президент США Джо Байден объявил 1 июня.

Эти системы помогут украинским военным наносить более точные удары на большем расстоянии, подчеркнула она.

"На какое именно расстояние – будут определять сами украинские силы", – добавила посол.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил 1 июня, что руководство Украины заверило американскую сторону: украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России.

Контекст:

Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.