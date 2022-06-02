Ермак и Залужный обсудили новый пакет военной помощи США и "будущие сюрпризы" с Салливаном и Милли

Новая помощь США включает РСЗО HIMARS, но Украина и США уже обсуждают следующие поставки Фото: wikipedia.org

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, включающий четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что это не последняя помощь США и представители Украины озвучили американским коллегам потребности своей армии для победы над Россией.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", – анонсировал глава ОП.

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