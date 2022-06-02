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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак и Залужный обсудили новый пакет военной помощи США и "будущие сюрпризы" с Салливаном и Милли

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Новая помощь США включает РСЗО HIMARS, но Украина и США уже обсуждают следующие поставки
Новая помощь США включает РСЗО HIMARS, но Украина и США уже обсуждают следующие поставки
Фото: wikipedia.org

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 1 июня провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

"Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, включающий четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС и другие боеприпасы", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что это не последняя помощь США и представители Украины озвучили американским коллегам потребности своей армии для победы над Россией.

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", – анонсировал глава ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и это может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках. В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

1 июня стало известно, что США предоставят Украине новый пакет оборонной помощи на $700 млн, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

Теги: США, оружие, вооружение, вертолет, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Джейк Салливан, HIMARS
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