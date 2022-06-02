ТРЦ Retroville в Киеве, который был разбомблен оккупантами, анонсировал открытие в июне

Retroville открылся в 2020 году. По данным "Forbes Украина", его строили шесть лет, в строительство инвестировали €41 млн.

Оккупанты нанесли по ТРЦ ракетный удар 20 марта 2022 года около 23.00. В результате обстрела загорелись торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек. Торговый центр, как видно на видео в первые дни после обстрела, был разрушен. Но он "настолько большой", что частично уцелел, отмечает "Forbes Украина".

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).