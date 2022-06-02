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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ТРЦ Retroville в Киеве, который был разбомблен оккупантами, анонсировал открытие в июне

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Retroville готовится к открытию
Retroville готовится к открытию
Фото: ЕРА

Торгово-развлекательный центр Retroville в Киеве частично откроется с 15 июня. Об этом говорится в анонсе, опубликованном в Instagram ТРЦ.

"Официально объявляем о частичном открытии ТРЦ с 15 июня! Мы несокрушимы, сильны и готовы возобновлять работу. Наша поддержка экономики Украины – вклад в будущую победу", – заявили авторы сообщения. 

В мае девелоперская компания Stolitsa Group информировала о проведении ремонта в разрушенном ТРЦ, тогда предполагалось, что три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе, остальные – поэтапно до марта 2023 года. 

Контекст:

Retroville открылся в 2020 году. По данным "Forbes Украина", его строили шесть лет, в строительство инвестировали €41 млн. 

Оккупанты нанесли по ТРЦ ракетный удар 20 марта 2022 года около 23.00. В результате обстрела загорелись торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек. Торговый центр, как видно на видео в первые дни после обстрела, был разрушен. Но он "настолько большой", что частично уцелел, отмечает "Forbes Украина". 

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, торговый центр, обстрелы, открытие
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