Макрон не исключает возможности визита в Киев в ближайшее время

Макрон напомнил, что был в Украине в начале февраля, еще до полномасштабного вторжения РФ.
"Сегодня я ничего не исключаю. Мы только что приняли историческое решение по шестому пакету санкций с эмбарго на 90% российской нефти. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы вывезти зерно из Украины. Украинцы мужественно борются, они заслуживают нашей поддержки и нашего уважения", – сказал французский лидер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 апреля Макрон заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу. "Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.