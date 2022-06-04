Макрон не исключает возможности визита в Киев в ближайшее время

Макрон напомнил, что был в Украине в начале февраля, еще до полномасштабного вторжения РФ.

"Сегодня я ничего не исключаю. Мы только что приняли историческое решение по шестому пакету санкций с эмбарго на 90% российской нефти. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы вывезти зерно из Украины. Украинцы мужественно борются, они заслуживают нашей поддержки и нашего уважения", – сказал французский лидер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)