Макрон заявил, что провел в переговорах с Путиным "сотню часов", и призвал "не унижать Россию"

"Ситуация [в мире] тревожная. Вот почему я трачу на это так много времени и сил. Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря. В общей сложности, сотня часов", – сказал Макрон.
Он подчеркнул, что эти разговоры не были тайными и проходили по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
Отвечая на вопрос об отношении к Путину, Макрон сказал: "Я думаю, и я сказал ему, что он сделал историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Тем не менее, россияне – по-прежнему великий народ. Я думаю, что он изолировал себя. Запереть себя в изоляции – это одно, но суметь из нее выйти – это трудный путь".
При этом президент Франции заявил, что "не нужно унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.
"Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником", – добавил Макрон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз".
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".
Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".