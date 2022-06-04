Макрон заявил, что провел в переговорах с Путиным "сотню часов", и призвал "не унижать Россию"

"Ситуация [в мире] тревожная. Вот почему я трачу на это так много времени и сил. Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным с декабря. В общей сложности, сотня часов", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что эти разговоры не были тайными и проходили по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос об отношении к Путину, Макрон сказал: "Я думаю, и я сказал ему, что он сделал историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Тем не менее, россияне – по-прежнему великий народ. Я думаю, что он изолировал себя. Запереть себя в изоляции – это одно, но суметь из нее выйти – это трудный путь".

При этом президент Франции заявил, что "не нужно унижать Россию", чтобы в день прекращения боевых действий можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.

"Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником", – добавил Макрон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)