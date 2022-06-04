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Пугачев: При мне Путин занимался только "Газпромом" и Украиной. Эти темы его волнуют, как будто это что-то личное

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Пугачев: Представьте, грубо говоря, с 2004 года Украина Путина волновала на уровне "Газпрома"
Пугачев: Представьте, грубо говоря, с 2004 года Украина Путина волновала на уровне "Газпрома"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что президента РФ Владимира Путина во время их тесного общения интересовали только две темы – "Газпром" и Украина.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

По его словам, российским газовым монополистом "Газпромом" Путин заинтересовался сразу после прихода к власти, в 2000 году, Украиной – спустя четыре года, когда в Украине произошла Оранжевая революция и пророссийский кандидат Виктор Янукович не смог выиграть выборы президента. 

"С 2004 года, после того как проиграл Янукович, он начал плотно заниматься [Украиной]. При мне он так плотно занимался не спецслужбами, не какими-то социальными службами, не финансами, он занимался "Газпромом" и Украиной. Это две вещи, которые его волнуют, как будто это что-то личное, как будто – я не знаю – ему спать неудобно. Вот две вещи [его интересовали] за все время общения. Представьте, грубо говоря, с 2004 года Украина его волновала на уровне "Газпрома", – сказал Пугачев. 

Он вспомнил, что в 2004 году Путин дважды поспешно поздравлял Януковича с победой на выборах. Затем, когда стало очевидно, что Янукович проиграл Виктору Ющенко, президент РФ занялся воспитанием "пятой колонны" в Украине, продолжил бизнесмен.

"Он по сути вырастил таку "пятую колонну" в Украине  [Виктора] Медведчука и иже с ним, вы лучше знаете", – подчеркнул Пугачев. 

Бизнесмен попытался объяснить, почему для Путина тема Украины так важна. 

"Это как санкции против его дочерей. Ему плевать на дочерей, ему плевать на Украину, ему плевать на Януковича и Медведчука. Но это просто его родное, его личное. То есть плюнули в душу. И тут он, что называется, звереет", – сказал Пугачев. 

Бизнесмен считает, что целью Путина, когда он объявил о полномасштабном вторжении войск в Украину, был захват всей территории страны. Он убежден, что от этой идеи президент РФ пока не отказался.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска из северных областей страны. 5 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, а 28 мая – на юге страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Газпром, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
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