Пугачев: При мне Путин занимался только "Газпромом" и Украиной. Эти темы его волнуют, как будто это что-то личное

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

По его словам, российским газовым монополистом "Газпромом" Путин заинтересовался сразу после прихода к власти, в 2000 году, Украиной – спустя четыре года, когда в Украине произошла Оранжевая революция и пророссийский кандидат Виктор Янукович не смог выиграть выборы президента.

"С 2004 года, после того как проиграл Янукович, он начал плотно заниматься [Украиной]. При мне он так плотно занимался не спецслужбами, не какими-то социальными службами, не финансами, он занимался "Газпромом" и Украиной. Это две вещи, которые его волнуют, как будто это что-то личное, как будто – я не знаю – ему спать неудобно. Вот две вещи [его интересовали] за все время общения. Представьте, грубо говоря, с 2004 года Украина его волновала на уровне "Газпрома", – сказал Пугачев.

Он вспомнил, что в 2004 году Путин дважды поспешно поздравлял Януковича с победой на выборах. Затем, когда стало очевидно, что Янукович проиграл Виктору Ющенко, президент РФ занялся воспитанием "пятой колонны" в Украине, продолжил бизнесмен.

"Он по сути вырастил таку "пятую колонну" в Украине – [Виктора] Медведчука и иже с ним, вы лучше знаете", – подчеркнул Пугачев.

Бизнесмен попытался объяснить, почему для Путина тема Украины так важна.

"Это как санкции против его дочерей. Ему плевать на дочерей, ему плевать на Украину, ему плевать на Януковича и Медведчука. Но это просто его родное, его личное. То есть плюнули в душу. И тут он, что называется, звереет", – сказал Пугачев.

Бизнесмен считает, что целью Путина, когда он объявил о полномасштабном вторжении войск в Украину, был захват всей территории страны. Он убежден, что от этой идеи президент РФ пока не отказался.

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