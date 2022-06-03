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Пугачев: Путин – человек необразованный и совсем средних знаний. Его любимая книжка – "Колобок"

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Пугачев: Университет Путин закончил по спортивной линии, книжек не читает и не любит
Пугачев: Университет Путин закончил по спортивной линии, книжек не читает и не любит
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина человеком "совсем средних знаний".

"Он – человек необразованный и совсем средних знаний. Он, в общем-то, какое-то время этого даже не скрывал. Я помню, что в какой-то полемике с [бывшим лидером партии ЛДПР Владимиром] Жириновским он просто об этом откровенно сказал. Жириновский там что-то намекал, мол, "мы тут все элита" – это было на заседании Госсовета, – а Путин сказал: "Я никакая не элита, я вообще из рабоче-крестьянской семьи. Ничего не знаю, в школе не учился, занимался самбо". Кстати, он занимался самбо, а не дзюдо, потом перешел. Смысл вы понимаете, да? Университет он закончил по спортивной линии, книжек не читает и не любит", – сказал Пугачев.

Он считает неслучайным, что одним из своих любимых произведений Путин публично назвал сказку "Колобок". 

"Недавно, до войны, его спросили о любимой книжке. Вы помните, какая его любимая книжка? "Колобок". Думаю, его застали врасплох. Это была пресс-конференция или очередной телемост, и он просто подумал: "Если я скажу "Война и мир", а я не помню, кто ее написал – то ли [Антон] Чехов, то ли [Иван] Бунин..." И он как-то растерялся... Подумал: "С "Колобком" я точно не проколюсь" (во время телемоста в июне 2021 года Путина попросили перечислить произведения, которые произвели на него наибольшее впечатление, он, кроме "Колобка", назвал первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и роман "Война и мир", упомянув, что его написал Лев Толстой"ГОРДОН")", – сказал Пугачев.

Бизнесмен считает, что на таких "средних знаниях" базируются и действия Путина относительно Украины. 

"Если бы он хоть чуть-чуть понимал, что это не Крым, что рассказы, будто 99% населения Украины просто мечтают, чтобы Путин пришел и воссоздал микро-СССР, [не соответствуют действительности]... Там очень много людей вокруг него было, которые ему наливали в голову этот "коктейль Молотова", и в итоге он разнес ее", – сказал Пугачев. 

Одним из таких людей он назвал помощника президента РФ, бывшего министра культуры России Владимира Мединского, который сейчас входит в переговорную группу, которая занимается вопросами окончания войны России против Украины.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Дмитрий Гордон, Владимир Мединский, Сергей Пугачев
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