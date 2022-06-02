Пугачев: Путин – бумажный тигр. В жизни он не может сделать замечание своему охраннику

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
По словам Пугачева, на экране люди часто видят Путина-актера.
"Это не Путин в жизни... Путин не может замечание своему охраннику сделать. Он в этом смысле – абсолютно странный, парадоксальный человек. Он – такой, бумажный тигр. Просто я его столько лет знаю, столько мы были вместе, столько видел... Кто с ним близко – они понимают: то, что Путин говорит, он может не выполнять вообще никогда. И за это не будет ничего", – сказал бизнесмен.
Он подчеркнул, что это понимают все – от охранников и сотрудников администрации президента до директора ФСБ и министра внутренних дел России.
"Они это все понимают. Это разнородная история. Но попытка сохранить свои авуары их объединяет", – считает Пугачев.
Бизнесмен рассказывал Гордону в предыдущих интервью, что у Путина вообще нет друзей и что он не доверяет никому, даже жене.
"Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. Потому что он говорит какими-то полутонами о чем-то непонятном", – рассказал Пугачев.
Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.