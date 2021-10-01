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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Собчак мне сказал: "Володя не может быть никаким президентом. Это что, бред? Вы с ума посходили?"

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Пугачев (на фото): Собчака я знал хорошо, понимал, что он реальный либерал, демократ и так далее
Пугачев (на фото): Собчака я знал хорошо, понимал, что он реальный либерал, демократ и так далее
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, чьим помощником когда-то был Владимир Путин, был абсолютно уверен, что тот не может быть президентом. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

На вопрос, правда ли, что Собчак, который хорошо знал Путина, сказал, что он не может быть президентом России, бизнесмен ответил, что Собчак сказал об этом ему лично, в кабинете Пугачева, "который прослушивали, естественно, все, кто мог".

"Значит, история была такая. Тогда уже было понятно, что Путин будет президентом. И Путин это понимал. Я думал, они не разлей вода, даже его убеждения всегда мне виделись через призму Собчака. Собчака я знал хорошо, понимал, что он реальный либерал, демократ и так далее", – отметил Пугачев. 

По его словам, он назначил встречу с Собчаком по просьбе Путина, чтобы выяснить, какую должность тот хотел бы занять после президентских выборов. Пугачев попросил Собчака, который тогда еще не знал об этих планах, предположить, что Путин станет президентом.

"Он говорит: "Кто будет президентом?" – "Путин". – "Как? Что это за пример?" – "Это не пример. Скажем прямо: Путин завтра станет президентом. Вы кем хотите быть? Хотите быть председателем Конституционного суда, Анатолий Саныч?" – "Каким Володя может быть президентом?" – "Ну, как – каким? Хорошим". – "Да Володя не может быть никаким президентом. Это что, бред? Вы с ума, что ли, посходили? Как он может быть президентом?" И он мне четыре часа безапелляционно, без фактов, без аргументов рассказывал, что он не может быть президентом. Примерно одна и та же фраза с разной интонацией, с разной громкостью", – описал ход разговора Пугачев. 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске, по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности. Существуют версии о его убийстве.

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Сергей Пугачев, Анатолий Собчак, президент
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