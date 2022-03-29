Арахамия на переговорах в Турции: Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе – водка

На нем помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский внимательно рассматривает бутылочку с антисептиком.
"Антисептик", – сказал Мединскому Арахамия и улыбнулся.
"А-а-а", – отреагировал глава российской делегации.
В комментарии к видео, которое перепостил Telegram-канал "Тайны депутата", Арахамия рассказал детали диалога.
"Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе — водка", – написал глава украинской делегации.
Арахамия и Мединский перед началом переговоров провели встречу тет-а-тет о "фундаментальных положениях переговорного процесса", сообщал советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России 24 февраля уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. 29 марта в Турции началось очередное очное заседание.
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
FT со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.
В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.
Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.