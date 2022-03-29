Арахамия на переговорах в Турции: Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе – водка

На нем помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский внимательно рассматривает бутылочку с антисептиком.

"Антисептик", – сказал Мединскому Арахамия и улыбнулся.

"А-а-а", – отреагировал глава российской делегации.

В комментарии к видео, которое перепостил Telegram-канал "Тайны депутата", Арахамия рассказал детали диалога.

"Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе — водка", – написал глава украинской делегации.

Арахамия и Мединский перед началом переговоров провели встречу тет-а-тет о "фундаментальных положениях переговорного процесса", сообщал советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России 24 февраля уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. 29 марта в Турции началось очередное очное заседание.

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

FT со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.