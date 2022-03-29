Главы делегаций Украины и РФ в Стамбуле провели встречу тет-а-тет о "фундаментальных положениях переговорного процесса" – Подоляк

Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ начались в 10.00 29 марта Фото: EPA

Об этом 29 марта в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.

"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", – написал Подоляк.

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Переговоры между Украиной и РФ начались в 10.00 во дворце Долмабахче в Стамбуле. Делегацию Украины, кроме Подоляка и Арахамии, представляют: министр обороны Алексей Резников, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, он призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

Financial Times (FT) со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

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