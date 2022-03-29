ГОРДОН
 
 
МИР

Главы делегаций Украины и РФ в Стамбуле провели встречу тет-а-тет о "фундаментальных положениях переговорного процесса" – Подоляк

Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ начались в 10.00 29 марта
Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ начались в 10.00 29 марта
Фото: EPA

Главы делегаций Украины и РФ на переговорах в Стамбуле (Турция) по прекращению войны Давид Арахамия и Владимир Мединский провели очную встречу.

Об этом 29 марта в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.

"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", – написал Подоляк.

Переговоры между Украиной и РФ начались в 10.00 во дворце Долмабахче в Стамбуле. Делегацию Украины, кроме Подоляка и Арахамии, представляют: министр обороны Алексей Резников, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, он призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

Financial Times (FT) со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России 24 февраля уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Россия, Украина, Турция, Владимир Мединский, переговоры, Стамбул, советник, война России против Украины, Давид Арахамия, Офис президента Украины, встреча, Михаил Подоляк, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Переехавший во Францию украинский кот-блогер Степан помогает животным в Украине. Благодаря подписчикам он уже собрал $10 тыс.
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
Полякова лично будет поздравлять украинских защитников, медиков и спасателей с днем рождения. Певица рассказала, как сделать заявку
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
  "Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
Мила Кунис на церемонии вручения "Оскар" выступила в поддержку украинского народа
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  "Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
  "Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face заявил, что удалил все свои треки с российских стриминговых платформ
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (41348)
2
"Какая красивая пара". Служащий в теробороне Сенцов показал фото с возлюбленной (32709)
3
"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео (26336)
4
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (14292)
5
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (11030)
6
"Нет слов, чтобы описать, что значит его отпустить". Возлюбленная Кухты Мендель заявила, что он ушел защищать Украину на передовую (7823)
7
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (6741)
8
"Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео (5983)
 
 
 
 