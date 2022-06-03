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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Washington Post: Путин ждет, что Запад выдохнется

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The Washington Post: Путин не ожидал такой единой реакции Запада, но сейчас верит, что время поможет ему победить
The Washington Post: Путин не ожидал такой единой реакции Запада, но сейчас верит, что время поможет ему победить
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин считает, что затянувшаяся война в Украине и последовавшие санкции истощают не только ресурсы РФ, но и возможности союзников Украины. Он продумывает стратегию затяжного конфликта и будет использовать шантаж продовольствием, чтобы свести на нет помощь Запада Киеву. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет The Washington Post.

Кремль расценил продолжавшиеся несколько недель дипломатические препирательства по поводу формулировок нефтяного эмбарго ЕС как свидетельство нерешительности, сказал в комментарии изданию источник в американской администрации.

По его словам, телефонные звонки президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о методах снятия блокады с украинских портов еще больше укрепили эту точку зрения. Когда западные лидеры контактируют с ним и пытаются заключить сделку, он думает, что у него есть рычаги воздействия, пишет газета.

"Путин ждет, что Запад выдохнется", – заявил, в свою очередь, один российский миллиардер. Он дал интервью на условиях анонимности, объясняя это угрозой мести со стороны Кремля.

"Да, он не ожидал такой единой реакции Запада, но сейчас верит, что время играет за него и он победит", – добавляет он.

Глава России также рассчитывает на то, что европейские лидеры, которые, в отличие от него, проходят через выборы, не смогут долго противостоять подорожанию энергоносителей и, как следствие, недовольству своих граждан, считает источник из России.

Население стран ЕС "чувствует влияние этих санкций больше, чем мы, Кремль", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью The Washington Post.

Контекст:

Тhe Washington Post пристально следит за войной России в Украине, прогнозы издания и его источников много раз подтверждались в реальности.

30 октября 2021 года Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. Газета опубликовала большой материал о военных планах России, став одной из первых среди западных СМИ, обративших внимание на то, что стягивание войск Россией имеет признаки подготовки к широкомасштабной войне.

30 апреля издание опубликовало статью, в которой прогнозировалось, что  западное артиллерийское оружие, которое поставляется в Украину, усложнит для России условия войны и может переломить ее ход. ""Дальнобойные пушки спровоцируют "битву умов" и заставят стороны действовать "более ловко, если они надеются избежать серьезных жертв", считают военные эксперты в США. По их мнению, новая украинская артиллерия, ведущая ответный огонь на большие расстояния, снизит возможность планомерного обстрела мирных городов и уничтожения инфраструктуры.

Теги: Владимир Путин, санкции, Кремль, Дмитрий Песков, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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