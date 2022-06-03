The Washington Post: Путин ждет, что Запад выдохнется

The Washington Post: Путин не ожидал такой единой реакции Запада, но сейчас верит, что время поможет ему победить Фото: ЕРА

Кремль расценил продолжавшиеся несколько недель дипломатические препирательства по поводу формулировок нефтяного эмбарго ЕС как свидетельство нерешительности, сказал в комментарии изданию источник в американской администрации.

По его словам, телефонные звонки президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о методах снятия блокады с украинских портов еще больше укрепили эту точку зрения. Когда западные лидеры контактируют с ним и пытаются заключить сделку, он думает, что у него есть рычаги воздействия, пишет газета.

"Путин ждет, что Запад выдохнется", – заявил, в свою очередь, один российский миллиардер. Он дал интервью на условиях анонимности, объясняя это угрозой мести со стороны Кремля.

"Да, он не ожидал такой единой реакции Запада, но сейчас верит, что время играет за него и он победит", – добавляет он.

Глава России также рассчитывает на то, что европейские лидеры, которые, в отличие от него, проходят через выборы, не смогут долго противостоять подорожанию энергоносителей и, как следствие, недовольству своих граждан, считает источник из России.

Население стран ЕС "чувствует влияние этих санкций больше, чем мы, Кремль", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью The Washington Post.