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Путин в марте пережил покушение, а в апреле прошел курс лечения от рака – Newsweek

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Путин, по данным американской разведки, "безусловно, болен"
Путин, по данным американской разведки, "безусловно, болен"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии, а в марте на него было совершено покушение. Об этом, ссылаясь на данные засекреченного доклада, три представителя разведсообщества США сообщили американскому журналу Newsweek.

Как сказал один из собеседников журнала, изоляция Путина повысила уровень спекуляций касательно Путина и это затрудняет для разведки составить точную оценку его состояния здоровья.

Источники Newsweek подчеркивают, что необходимо "помнить о влиянии принятия желаемого за действительное". Один из них, говоря о вероятной болезни Путина, сказал, что точно известно, что "там есть айсберг, хотя и покрытый туманом". 

Еще один собеседник издания заявил, что Путин "безусловно, болен". "Скоро ли он умрет – это всего лишь предположения", – отметил представитель американской разведки. По его оценке, Путин все еще опасен и в случае его смерти наступит хаос. 

В докладе, по словам источников издания, говорится, что Путин параноидально относится к власти и это делает его непредсказуемым. 

Как сказал собеседник СМИ, глава Кремля – "явно угасающий лидер" и имеет все меньшее влияние на подчиненных. Другой источник считает, что "хватка Путина сильна, но не абсолютна". По его словам, в Кремле не было "такой интенсивной борьбы", как сейчас, за все время правления Путина. 

"Все чувствуют, что конец близок", – сказал он. 

О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.

Контекст:

Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.

6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье. 

В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.

1 апреля 2022 года вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, покушение, рак, лечение, государственный переворот, болезнь
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