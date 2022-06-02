Путин в марте пережил покушение, а в апреле прошел курс лечения от рака – Newsweek

Как сказал один из собеседников журнала, изоляция Путина повысила уровень спекуляций касательно Путина и это затрудняет для разведки составить точную оценку его состояния здоровья.
Источники Newsweek подчеркивают, что необходимо "помнить о влиянии принятия желаемого за действительное". Один из них, говоря о вероятной болезни Путина, сказал, что точно известно, что "там есть айсберг, хотя и покрытый туманом".
Еще один собеседник издания заявил, что Путин "безусловно, болен". "Скоро ли он умрет – это всего лишь предположения", – отметил представитель американской разведки. По его оценке, Путин все еще опасен и в случае его смерти наступит хаос.
В докладе, по словам источников издания, говорится, что Путин параноидально относится к власти и это делает его непредсказуемым.
Как сказал собеседник СМИ, глава Кремля – "явно угасающий лидер" и имеет все меньшее влияние на подчиненных. Другой источник считает, что "хватка Путина сильна, но не абсолютна". По его словам, в Кремле не было "такой интенсивной борьбы", как сейчас, за все время правления Путина.
"Все чувствуют, что конец близок", – сказал он.
О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.
Путин родился в 1952 году. Он находится у власти с 2000 года.
6 ноября 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. По данным собеседников издания, Путина уговаривала уйти в отставку бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую таблоид называет любовницей президента РФ. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В сентябре того же года о том, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии", говорил сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. Российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в том же месяце прогнозировал, что из-за "обстоятельств непреодолимой силы" Путина в политике не будет в 2022 году.
1 апреля 2022 года вышло расследования российских журналистов "Проекта", в котором говорится, что Путина в поездках сопровождает группа врачей, среди которых хирург-онколог, и что он в начале 2000-х получил травму спины, упав с лошади.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови и проблемы со спиной могут быть результатом приема стероидов. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак.