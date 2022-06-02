Путин в марте пережил покушение, а в апреле прошел курс лечения от рака – Newsweek

Как сказал один из собеседников журнала, изоляция Путина повысила уровень спекуляций касательно Путина и это затрудняет для разведки составить точную оценку его состояния здоровья.

Источники Newsweek подчеркивают, что необходимо "помнить о влиянии принятия желаемого за действительное". Один из них, говоря о вероятной болезни Путина, сказал, что точно известно, что "там есть айсберг, хотя и покрытый туманом".

Еще один собеседник издания заявил, что Путин "безусловно, болен". "Скоро ли он умрет – это всего лишь предположения", – отметил представитель американской разведки. По его оценке, Путин все еще опасен и в случае его смерти наступит хаос.

В докладе, по словам источников издания, говорится, что Путин параноидально относится к власти и это делает его непредсказуемым.

Как сказал собеседник СМИ, глава Кремля – "явно угасающий лидер" и имеет все меньшее влияние на подчиненных. Другой источник считает, что "хватка Путина сильна, но не абсолютна". По его словам, в Кремле не было "такой интенсивной борьбы", как сейчас, за все время правления Путина.

"Все чувствуют, что конец близок", – сказал он.

О том, что Путин серьезно болен, а в РФ уже начались процессы, которые приведут к смене власти, говорил в мае начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его оценке, у главы Кремля "как минимум несколько лет еще есть" и "надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит". Буданов тоже подтверждал, что было покушение на Путина.