За сутки 4 июня ВСУ уничтожили девять воздушных целей оккупантов, в том числе самолет и вертолет

В ВС ВСУ рассказали о сбитых целях Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

Пресс-центр приводит такой список пораженных целей:

один самолет (предварительно Су-34);

один вертолет (Ка-52);

три беспилотник (два "Орлан-10", один "Форпост");

четыре крылатые ракеты.

"На восточном направлении зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении – БПЛА "Форпост", – говорится в сообщении.

Кроме того, ПВО Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10". По информации Военно-Морских сил, ПВО моряков поразила четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из подлодок россиян.

"Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах", – отметили в сообщении.

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