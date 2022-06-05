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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки 4 июня ВСУ уничтожили девять воздушных целей оккупантов, в том числе самолет и вертолет

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В ВС ВСУ рассказали о сбитых целях
В ВС ВСУ рассказали о сбитых целях
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

За сутки 4 июня украинские зенитно-ракетные войска и противовоздушная оборона уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Пресс-центр приводит такой список пораженных целей:

  • один самолет (предварительно Су-34);
  • один вертолет (Ка-52);
  • три беспилотник (два "Орлан-10", один "Форпост");
  • четыре крылатые ракеты.

"На восточном направлении зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении – БПЛА "Форпост", – говорится в сообщении.

Кроме того, ПВО Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10". По информации Военно-Морских сил, ПВО моряков поразила четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из подлодок россиян.

"Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах", – отметили в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, 4 июня российские оккупанты использовали боевые вертолеты Ка-52 на северодонецком и бахмутском направлениях.

Теги: самолет, авиация, вертолет, ПВО, воздушное пространство, беспилотники, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты
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