За сутки 4 июня ВСУ уничтожили девять воздушных целей оккупантов, в том числе самолет и вертолет

Пресс-центр приводит такой список пораженных целей:
"На восточном направлении зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении – БПЛА "Форпост", – говорится в сообщении.
Кроме того, ПВО Сухопутных войск уничтожила вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10". По информации Военно-Морских сил, ПВО моряков поразила четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из подлодок россиян.
"Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах", – отметили в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба ВСУ, 4 июня российские оккупанты использовали боевые вертолеты Ка-52 на северодонецком и бахмутском направлениях.