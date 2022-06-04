ВСУ сбили дорогостоящий российский беспилотник в Одесской области

Как отметили в горсовете, беспилотник разведывал Черноморское побережье. После сбивания он оказался в Черном море.
"Форпост" является чуть ли не самым дорогим беспилотным летательным аппаратом, находящимся на вооружении РФ. Его стоимость оценивается в $7 млн. Украинские военные уже не в первый раз сбивают подобный беспилотник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Всего с 24 февраля ВСУ уничтожили 540 российских беспилотников. Также оккупанты потеряли 31 тыс. личного состава, почти 1400 танков, более 3300 боевых бронированных машин и другую технику.