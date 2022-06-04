ВСУ сбили дорогостоящий российский беспилотник в Одесской области

"Форпост" является чуть ли не самым дорогим беспилотным летательным аппаратом, находящимся на вооружении РФ Фото: mil.ru

Как отметили в горсовете, беспилотник разведывал Черноморское побережье. После сбивания он оказался в Черном море.

"Форпост" является чуть ли не самым дорогим беспилотным летательным аппаратом, находящимся на вооружении РФ. Его стоимость оценивается в $7 млн. Украинские военные уже не в первый раз сбивают подобный беспилотник.

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