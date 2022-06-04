Ночью оккупанты с самолета нанесли четыре удара по Сумской области – глава ОВА

"После 4.00 на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", – написал он.

Живицкий сообщил, что среди местных жителей пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.

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