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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты с самолета нанесли четыре удара по Сумской области – глава ОВА

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Удары нанесли около 4.00
Удары нанесли около 4.00
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

В ночь на 4 июня по Сумской области наносил удары самолет российских оккупантов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"После 4.00 на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", – написал он.

Живицкий сообщил, что среди местных жителей пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории и наносить авиаудары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, авиация, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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