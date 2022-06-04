Ночью оккупанты с самолета нанесли четыре удара по Сумской области – глава ОВА

"После 4.00 на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", – написал он.
Живицкий сообщил, что среди местных жителей пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории и наносить авиаудары.