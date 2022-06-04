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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На срочное восстановление критической инфраструктуры и ремонты в деоккупированных областях за два месяца выделили 2,3 млрд грн – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой
Шмыгаль: Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой
Фото: kmu.gov.ua

3 июня – 100 дней с начала полномасштабного вторжения России, а также почти два месяца с момента полной деоккупации Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, информирует пресс-служба Кабмина. 

Он заявил, что правительство начало разрабатывать план срочного восстановления критической инфраструктуры и проведения первоочередных некапитальных ремонтов сразу после деоккупации этих регионов. 

"За эти два месяца мы выделили 2,3 млрд грн, чтобы выполнить эти ключевые задачи. Киевская и Черниговская области получили по 400 млн грн, Харьковская и Сумская области по 250 млн грн. Киеву было выделено 200 млн грн, Житомирской области 100 млн грн, а Николаевской – 56 млн грн. Мы призвали местные власти по возможности так же выделять средства на восстановление. Видим, что здесь есть положительная синергия. К примеру, руководство Киева присоединилось к программе восстановления правительства, выделив средства из местного бюджета на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры", – заявил премьер. 

Шмыгаль пояснил, что сейчас идет первый этап восстановления – оцениваются убытки, составляется техническая документация проектов, ремонтируются критически важные объекты. 

"Задача правительства – чтобы к осени большинство поврежденных критических объектов было восстановлено. Чтобы все граждане на деоккупированных территориях были с водой, газом, светом. Там, где это возможно, мы отремонтируем школы, детские сады и больницы. В четырех полностью деоккупированных областях у нас сейчас готовится восстановление 83-х больниц, 59-ти детских садов, 122-х школ, – сказал он. – Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия. Все, что можно быстро отремонтировать, должно быть восстановлено". 

Также Шмыгаль сообщил, что поручил профильным министерствам и местным властям за месяц составить "четкие планы", как будет проходить отопительный сезон в городах, где проблемы с отоплением и повреждены ТЭЦ. По словам премьера, оккупанты разрушили в четырех областях более 200 котельных. 

"Сейчас завершаем работы по восстановлению на 37-ми. Будем двигаться дальше по мере ситуации безопасности", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Сумская область, отопительный сезон, Киевская область, Житомирская область, Николаевская область, Черниговская область, ремонт, убытки, война России против Украины, инфраструктура, Денис Шмыгаль
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