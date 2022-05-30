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Киев начинает реконструкцию зданий, поврежденных обстрелами – Кличко

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Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен, еще 200 миллионов на реконструкцию пообещало предоставить правительство, сообщил Виталий Кличко
Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен, еще 200 миллионов на реконструкцию пообещало предоставить правительство, сообщил Виталий Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Киев начинает реконструкцию зданий, поврежденных обстрелами. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров. Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов пообещало предоставить правительство. Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Другие – объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, сады, школы, учреждения социальной защиты, админздания)", – написал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/563978235095839

Мэр Киева также сообщал, что реконструкция объектов инфраструктуры будет проходить даже во время войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.

Теги: Киев, Виталий Кличко, строительство, обстрелы, война России против Украины
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