Киев начинает реконструкцию зданий, поврежденных обстрелами – Кличко

Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен, еще 200 миллионов на реконструкцию пообещало предоставить правительство, сообщил Виталий Кличко Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров. Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов пообещало предоставить правительство. Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Другие – объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, сады, школы, учреждения социальной защиты, админздания)", – написал Кличко.

Мэр Киева также сообщал, что реконструкция объектов инфраструктуры будет проходить даже во время войны.

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