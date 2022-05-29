На житомирской трассе под Киевом открыли левый проезд на мосту через реку Ирпень

Об этом 28 мая в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что возведенная в середине апреля временная переправа возле села Стоянка была рассчитана исключительно на легковой транспорт, а грузовики "вынуждены были двигаться в объезд, тратя лишнее время и топливо".

"С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины. Следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста – завершить работы планируем осенью", – написал Кубраков.