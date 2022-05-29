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На житомирской трассе под Киевом открыли левый проезд на мосту через реку Ирпень

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Правый проезд разрушенного моста возле Стоянки будет открыт осенью, отметил Кубраков
Правый проезд разрушенного моста возле Стоянки будет открыт осенью, отметил Кубраков
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

На мосту через реку Ирпень (на трассе Киев – Житомир), разрушенном 25 февраля в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, возобновили левый проезд.

Об этом 28 мая в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что возведенная в середине апреля временная переправа возле села Стоянка была рассчитана исключительно на легковой транспорт, а грузовики "вынуждены были двигаться в объезд, тратя лишнее время и топливо".

"С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически по всем основным стратегическим направлениям Украины. Следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста – завершить работы планируем осенью", – написал Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2136190329885884

Контекст:

Мост через реку Ирпень возле Стоянки был разрушен, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск на Киев, отметил Кулеба.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 18 апреля заработала временная переправа возле Стоянки на автотрассе Киев – Житомир.

Теги: Россия, Киев, транспорт, Украина, Житомир, Министерство инфраструктуры, вторжение, переправа, осень, Ирпень, мост, наступление, работа, инфраструктура, грузовик, проезд, Александр Кубраков, открытие
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