Мэр Херсона поручил собрать данные о количестве выехавших. Это нужно для подготовки к отопительному сезону

По словам Колыхаева, информация об уехавших нужна, чтобы подготовиться к отопительному сезону Фото: Игорь Колыхаев / Facebook

В документе нет поручения предоставлять более подробную информацию с перечнем квартир или фамилий горожан, выехавших из-за оккупации.

Журналисты пообщались с Колыхаевым и узнали, что распоряжение обусловлено работами, которые нужно выполнять, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

"Мы понимаем, что у нас бюджет урезан, и мы должны четко понимать, сколько в домах находится людей. Если в доме условно находится один человек и мы не видим возможности подачи туда тепла, тогда мы будем рассматривать возможность переселить людей на момент отопительного сезона. То же касается и воды. Нам нужно наладить дисциплину, потому что за неимением средств мы не можем вести ремонтные работы", – сказал он.

Мэр также пояснил, что параллельно с этим собирают данные о состоянии бомбоубежищ и подвальных помещений, чтобы посчитать, соответствуют ли они количеству оставшихся в Херсоне горожан, и предоставлять жителям корректные инструкции по ним на случай контрнаступления ВСУ или воздушных тревог. Вопрос о фотофиксации состояния бомбоубежищ также указан в поручении от 1 июня.

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Фото: bihus.info