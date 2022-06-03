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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Херсона поручил собрать данные о количестве выехавших. Это нужно для подготовки к отопительному сезону

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По словам Колыхаева, информация об уехавших нужна, чтобы подготовиться к отопительному сезону
По словам Колыхаева, информация об уехавших нужна, чтобы подготовиться к отопительному сезону
Фото: Игорь Колыхаев / Facebook

Мэр Херсона Игорь Колыхаев поручил главам райсоветов и главам ОСМД до 3 июня предоставить данные об адресах домов и количестве жителей и председателей ОСМД, выехавших за пределы оккупированной области, в разрезе подъездов. Копию соответствующего поручения имеют журналисты Bihus.info.

В документе нет поручения предоставлять более подробную информацию с перечнем квартир или фамилий горожан, выехавших из-за оккупации.

Журналисты пообщались с Колыхаевым и узнали, что распоряжение обусловлено работами, которые нужно выполнять, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

"Мы понимаем, что у нас бюджет урезан, и мы должны четко понимать, сколько в домах находится людей. Если в доме условно находится один человек и мы не видим возможности подачи туда тепла, тогда мы будем рассматривать возможность переселить людей на момент отопительного сезона. То же касается и воды. Нам нужно наладить дисциплину, потому что за неимением средств мы не можем вести ремонтные работы", – сказал он.

Мэр также пояснил, что параллельно с этим собирают данные о состоянии бомбоубежищ и подвальных помещений, чтобы посчитать, соответствуют ли они количеству оставшихся в Херсоне горожан, и предоставлять жителям корректные инструкции по ним на случай контрнаступления ВСУ или воздушных тревог. Вопрос о фотофиксации состояния бомбоубежищ также указан в поручении от 1 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Колыхаев остался в оккупированном городе и продолжает руководить Херсоном уже не из мэрии. При этом оккупанты назначили в городе своего "мэра" – коллаборанта Александра Кобеца.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, отопительный сезон, ОСМД, война России против Украины, Игорь Колыхаев
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