Мэр Херсона поручил собрать данные о количестве выехавших. Это нужно для подготовки к отопительному сезону

В документе нет поручения предоставлять более подробную информацию с перечнем квартир или фамилий горожан, выехавших из-за оккупации.
Журналисты пообщались с Колыхаевым и узнали, что распоряжение обусловлено работами, которые нужно выполнять, чтобы подготовиться к отопительному сезону.
"Мы понимаем, что у нас бюджет урезан, и мы должны четко понимать, сколько в домах находится людей. Если в доме условно находится один человек и мы не видим возможности подачи туда тепла, тогда мы будем рассматривать возможность переселить людей на момент отопительного сезона. То же касается и воды. Нам нужно наладить дисциплину, потому что за неимением средств мы не можем вести ремонтные работы", – сказал он.
Мэр также пояснил, что параллельно с этим собирают данные о состоянии бомбоубежищ и подвальных помещений, чтобы посчитать, соответствуют ли они количеству оставшихся в Херсоне горожан, и предоставлять жителям корректные инструкции по ним на случай контрнаступления ВСУ или воздушных тревог. Вопрос о фотофиксации состояния бомбоубежищ также указан в поручении от 1 июня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Колыхаев остался в оккупированном городе и продолжает руководить Херсоном уже не из мэрии. При этом оккупанты назначили в городе своего "мэра" – коллаборанта Александра Кобеца.