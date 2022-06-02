ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Понимают, что скоро мы туда придем". Ким рассказал, что оккупанты грабят в Херсоне торговый центр, "как в последний раз", и вывозят в Крым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты понимают, что ВСУ скоро придут в Херсон, отметил Ким (фото иллюстративное)
Оккупанты понимают, что ВСУ скоро придут в Херсон, отметил Ким (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Российские оккупационные войска во временно захваченном Херсоне грабят строительный торговый центр, вывозя украденное на территорию аннексированного РФ Крымского полуострова.

Об этом 2 июня в Telegram рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Пишут, что херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, если честно, собственника, но… Это показатель того, что оккупанты понимают, что скоро туда мы придем, и вот, наверное воруют, как в последний раз", – сказал руководитель ОВА в видеообращении.

По его словам, Украина скоро получит высокоточные ракеты Harpoon (уже получила, сообщал министр обороны Алексей Резников. – "ГОРДОН").

"И Россия скоро получит высокоточные ракеты... Но есть нюанс", – отметил Ким.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска в Херсонской области вынуждены были перейти к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта выдавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным" и таким, который "не будет иметь правовых последствий".

Россия может попытаться провести фиктивный референдум по созданию "Херсонской народной республики" или аннексировать регион, но для этого ей не хватает какой-либо народной или юридической легитимности, считают в Госдепартаменте США.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил 1 июня, что РФ может "присоединить" оккупированные регионы Украины в июле.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, захват, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ограбление, торговый центр, ВСУ, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Арестович высказался о своем внешнем виде
Арестович высказался о своем внешнем виде
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом
"Чувствую его защиту до сих пор". Мозговая показала архивное фото с отцом
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Депп выиграл дело о клевете против Херд. Реакция экс-супругов на решение суда
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Шакира и Жерар Пике расстались из-за измен футболиста – СМИ
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Во время визита Джоли во Львов актрисе подарили кольцо с картой Украины. Фото
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж снялся для обложки Esquire
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (194350)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (110288)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (55198)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (53645)
5
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (50469)
6
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (50025)
7
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (31836)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (25977)
 
 
 
 