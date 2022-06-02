"Понимают, что скоро мы туда придем". Ким рассказал, что оккупанты грабят в Херсоне торговый центр, "как в последний раз", и вывозят в Крым

Оккупанты понимают, что ВСУ скоро придут в Херсон, отметил Ким (фото иллюстративное) Фото: EPA

Об этом 2 июня в Telegram рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Пишут, что херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, если честно, собственника, но… Это показатель того, что оккупанты понимают, что скоро туда мы придем, и вот, наверное воруют, как в последний раз", – сказал руководитель ОВА в видеообращении.

По его словам, Украина скоро получит высокоточные ракеты Harpoon (уже получила, сообщал министр обороны Алексей Резников. – "ГОРДОН").

"И Россия скоро получит высокоточные ракеты... Но есть нюанс", – отметил Ким.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Российские войска в Херсонской области вынуждены были перейти к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.

31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

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