"Понимают, что скоро мы туда придем". Ким рассказал, что оккупанты грабят в Херсоне торговый центр, "как в последний раз", и вывозят в Крым

Об этом 2 июня в Telegram рассказал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Пишут, что херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, если честно, собственника, но… Это показатель того, что оккупанты понимают, что скоро туда мы придем, и вот, наверное воруют, как в последний раз", – сказал руководитель ОВА в видеообращении.
По его словам, Украина скоро получит высокоточные ракеты Harpoon (уже получила, сообщал министр обороны Алексей Резников. – "ГОРДОН").
"И Россия скоро получит высокоточные ракеты... Но есть нюанс", – отметил Ким.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
Российские войска в Херсонской области вынуждены были перейти к обороне, отмечал 29 мая американский Институт исследования войны.
31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта выдавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным" и таким, который "не будет иметь правовых последствий".
Россия может попытаться провести фиктивный референдум по созданию "Херсонской народной республики" или аннексировать регион, но для этого ей не хватает какой-либо народной или юридической легитимности, считают в Госдепартаменте США.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил 1 июня, что РФ может "присоединить" оккупированные регионы Украины в июле.