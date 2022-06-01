В мае энергетики ДТЭК вернули свет 650 тыс. семей в Донецкой области

Бригады часто не могут выехать на ремонтные работы из-за активных боевых действий Фото: dtek.com

"Энергетики постоянно работают над тем, чтобы возобновлять энергоснабжение. В течение мая 579 населенных пунктов были заживлены только в одной Донецкой области. Некоторые по пять раз. И 650 тыс. потребителей получили свет в результате этого. Работа идет постоянно", – сказал он.

Сахарук добавил, что энергетики компании ежедневно возвращают свет десяткам тысяч семей в регионе.

"Количество заживленных в течение суток – это 20–30 тыс. каждый день. Это огромная работа, которая выполняется работниками для того, чтобы возвращать свет в дома украинцев", – добавил Сахарук.

Он отметил, что бригады часто не могут выехать на ремонтные работы из-за активных боевых действий, энергетики приступают к восстановительным работам после предоставления разрешения от ВСУ.

В мае энергетики ДТЭК вернули свет почти 700 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, сообщили в ДТЭК.