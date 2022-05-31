В Донецкой области энергетики вернули свет 20 тысячам семей – ДТЭК

"Это позволило вернуть свет в дома 19 836 семей Донбасса в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений – в Бахмутском", – сообщают в ДТЭК.

В компании отмечают, что сложная ситуация из-за обстрелов в регионе сохраняется. Без света остается 321 населенный пункт Донецкой области.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за обстрелов там постоянно повреждаются оборудование и линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 97 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)