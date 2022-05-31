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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области энергетики вернули свет 20 тысячам семей – ДТЭК

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Из-за обстрелов постоянно повреждаются оборудование и линии электропередачи
Из-за обстрелов постоянно повреждаются оборудование и линии электропередачи
Фото: dtek.com

За минувшие сутки энергетики, несмотря на постоянные вражеские обстрелы, вернули свет для почти 20 тысяч семей в 23 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Это позволило вернуть свет в дома 19 836 семей Донбасса в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений – в Бахмутском", – сообщают в ДТЭК.

В компании отмечают, что сложная ситуация из-за обстрелов в регионе сохраняется. Без света остается 321 населенный пункт Донецкой области.

Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за обстрелов там постоянно повреждаются оборудование и линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 97 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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