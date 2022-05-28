Ахметов остается в Украине и верит в победу своей страны – Reuters

Ринат Ахметов: Мы верим в нашу страну и верим в нашу победу Фото: пресс-служба Рината Ахметова

"Ахметов сказал, что он остается в Украине с начала войны с Россией, добавив: "Мы верим в нашу страну и верим в нашу победу", – сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что его компания СКМ продолжает обслуживать свои долговые обязательства. Принадлежащая Ахметову энергокомпания ДТЭК реструктуризировала свой долговой портфель.

"Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", – заявил бизнесмен.

Сумма убытков только за уничтоженные Россией предприятия Мариуполя может составить $17–20 млрд.