Ахметов: Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков

Ринат Ахметов: Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях Фото: FC SHAKHTAR﻿ / Facebook

"По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию", – сказал бизнесмен.

После начала полномасштабного нападения России 24 февраля предприятия Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично либо полностью уничтожены, либо вынуждены были выведены из эксплуатации.

"Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", – сообщил Ахметов.

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