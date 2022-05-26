Возобновляемая энергетика может лечь в основу послевоенного восстановления Украины – глава ДТЭК Тимченко

Тимченко (справа): Именно этого боится Путин – что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики Фото: dtek.com

"Украина может стать лидером развития чистой энергетики. Более того, эта идея может лечь в основу плана восстановления Украины после войны. И именно этого боится [президент РФ Владимир] Путин – что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики, в создании "зеленой", инновационной экономики, а также станет частью европейской энергетической системы безопасности", – отметил Максим Тимченко.

Глава ДТЭК отметил, что расширение энергетического сотрудничества между ЕС и Украиной, которое будет ориентировано на развитие возобновляемых источников энергии, водородных технологий и систем накопления энергии, сможет существенно усилить энергетическую безопасность ЕС.

По словам Тимченко, 16 марта произошло историческое для Украины событие – в разгар войны Украина присоединилась к энергетической сети ЕС, что стало практическим евроинтеграционным шагом, к которому Украина готовилась несколько лет.

"Следующие важные даты и решения на этом пути – это начало коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС. Это нужно и выгодно не только для Украины, которая находится в состоянии войны и нуждается в финансах, а также и для ЕС, который может получить дополнительный источник энергии и частично заменить российские энергоресурсы", – отметил глава ДТЭК.