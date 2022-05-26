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Возобновляемая энергетика может лечь в основу послевоенного восстановления Украины – глава ДТЭК Тимченко

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Тимченко (справа): Именно этого боится Путин что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики
Тимченко (справа): Именно этого боится Путин – что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики
Фото: dtek.com

Украина может стать лидером развития чистой энергетики, и возобновляемая энергетика может лечь в основу плана восстановления страны после войны. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время выступления на Всемирном экономическом форуме (WEF), сообщает пресс-служба компании.

"Украина может стать лидером развития чистой энергетики. Более того, эта идея может лечь в основу плана восстановления Украины после войны. И именно этого боится [президент РФ Владимир] Путин – что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики, в создании "зеленой", инновационной экономики, а также станет частью европейской энергетической системы безопасности", – отметил Максим Тимченко.

Глава ДТЭК отметил, что расширение энергетического сотрудничества между ЕС и Украиной, которое будет ориентировано на развитие возобновляемых источников энергии, водородных технологий и систем накопления энергии, сможет существенно усилить энергетическую безопасность ЕС.

По словам Тимченко, 16 марта произошло историческое для Украины событие – в разгар войны Украина присоединилась к энергетической сети ЕС, что стало практическим евроинтеграционным шагом, к которому Украина готовилась несколько лет.

"Следующие важные даты и решения на этом пути – это начало коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС. Это нужно и выгодно не только для Украины, которая находится в состоянии войны и нуждается в финансах, а также и для ЕС, который может получить дополнительный источник энергии и частично заменить российские энергоресурсы", – отметил глава ДТЭК.

Контекст:

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.

Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, за несколько часов до начала военного вторжения России.

После начала вторжения Украина попросила о срочной синхронизации с единой энергосетью стран Евросоюза ENTSO-E. 15 марта в ДТЭК сообщили, что Украина успешно прошла технические испытания по синхронизации своей энергосистемы с европейской.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, Максим Тимченко, зеленая энергетика, энергосистема, ЕС
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