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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин выделил Киеву 200 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий

Кабмин выделил средства на восстановление Киева
Кабмин выделил средства на восстановление Киева
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Кабмин выделил Киеву из резервного фонда госбюджета 200 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства 31 мая.

Деньги направят на первоочередной ремонт жилой и критической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, разборки разрушенных конструкций.

"Столица уже приступила к подготовительным работам для проведения реконструкции и капитального ремонта жилых домов и помещений социальной инфраструктуры. Правительство выделило для Киева 200 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий. Главная задача – восстановить жилые дома и критически важную инфраструктуру, чтобы обеспечить базовые потребности горожан", – сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам в Киеве было повреждено 390 зданий, в том числе более 220 жилых домов.

"Правительство упростило все необходимые для восстановления процедуры, кроме того, направляет средства на соответствующие первоочередные меры", – добавил он.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.

30 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице начинают реконструкцию зданий, поврежденных обстрелами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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