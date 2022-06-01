Кабмин выделил Киеву 200 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий

Деньги направят на первоочередной ремонт жилой и критической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, разборки разрушенных конструкций.

"Столица уже приступила к подготовительным работам для проведения реконструкции и капитального ремонта жилых домов и помещений социальной инфраструктуры. Правительство выделило для Киева 200 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий. Главная задача – восстановить жилые дома и критически важную инфраструктуру, чтобы обеспечить базовые потребности горожан", – сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам в Киеве было повреждено 390 зданий, в том числе более 220 жилых домов.

"Правительство упростило все необходимые для восстановления процедуры, кроме того, направляет средства на соответствующие первоочередные меры", – добавил он.