Кличко – иностранным СМИ в Давосе: Главное – не быть безразличными к тому, что происходит в Украине

"Я подчеркнул, что сегодня главное – не быть безразличными к тому, что происходит в Украине. Война в одном из крупнейших государств Европы чревата дестабилизацией во всей Европе и мире. Поэтому призываю быть с Украиной и верить в Украину. Потому что мы сегодня боремся за мир и свободу не только наших семей и нашей страны. Мы боремся за будущее каждого европейца. Ведь война, развязанная Россией, – это угроза всему демократическому миру", – сказал Кличко.

Он отметил, что все большее число политиков и бизнесменов поддерживают Украину.

"Из важных тенденций, которые я заметил, общаясь в Давосе с мировыми политиками и представителями крупного бизнеса, – все больше политических лидеров, влиятельных бизнесменов, экспертов, обычных граждан поддерживают Украину. И более активно выступают против агрессии России, предлагают помощь, чтобы мы победили в этой несправедливой и варварской войне", – подчеркнул мэр Киева.