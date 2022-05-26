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Кулеба договорился с президентом форума в Давосе организовать поездку ведущих предприятий и лиц в Киев

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Кулеба поблагодарил Шваба за внимание к Украине на форуме и решение исключить из него Россию
Кулеба поблагодарил Шваба за внимание к Украине на форуме и решение исключить из него Россию
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что договорился с основателем и президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом об организации поездки ведущих мировых бизнесменов в Киев. Об этом он написал в Twitter.

Министр поблагодарил Шваба "за отличный Всемирный экономический форум с Украиной в центре внимания и за принципиальное решение исключить Россию".

"Мы договорились организовать поездку ведущих предприятий и лиц, принимающих решения, в Киев для изучения проектов восстановления и инвестиционных возможностей", – написал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Давос 2022" проходит с 22 по 26 мая. В программе – более 200 сессий, выступления 2500 лидеров и экспертов, в том числе 50 глав государств и правительств, сообщал Euronews. Тема форума – "История на переломе: Политика правительства и стратегии бизнеса", сообщается на его сайте. Как отмечает "Німецька хвиля", Украина стала основной темой обсуждений на форуме. 

России на мероприятии нет – форум осудил вторжение в Украину и приостановил отношения с РФ. 

Это первая очная встреча форума после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

В рамках форума состоялось несколько выступлений президента Украины Владимира Зеленского. 

Теги: Всемирный экономический форум, инвестиции, Давос, экономика, бизнес, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Клаус Шваб
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