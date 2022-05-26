Кулеба договорился с президентом форума в Давосе организовать поездку ведущих предприятий и лиц в Киев

Министр поблагодарил Шваба "за отличный Всемирный экономический форум с Украиной в центре внимания и за принципиальное решение исключить Россию".

"Мы договорились организовать поездку ведущих предприятий и лиц, принимающих решения, в Киев для изучения проектов восстановления и инвестиционных возможностей", – написал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Давос 2022" проходит с 22 по 26 мая. В программе – более 200 сессий, выступления 2500 лидеров и экспертов, в том числе 50 глав государств и правительств, сообщал Euronews. Тема форума – "История на переломе: Политика правительства и стратегии бизнеса", сообщается на его сайте. Как отмечает "Німецька хвиля", Украина стала основной темой обсуждений на форуме.

России на мероприятии нет – форум осудил вторжение в Украину и приостановил отношения с РФ.

Это первая очная встреча форума после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

В рамках форума состоялось несколько выступлений президента Украины Владимира Зеленского.