"План Маршалла", который сегодня обсуждается, нужно воплощать". Кличко в Давосе обсудил экономическую помощь Украине и Киеву

Кличко подчеркнул, что идея создания "плана Маршалла" для Украины важна и ее нужно воплощать. Поскольку Украина, которая сегодня героически сражается за свою государственность и свободу, нуждается в восстановлении не только экономики, но и масштабном восстановлении инфраструктуры, которую уничтожают российские варвары.

"Наши партнеры готовы помогать. Но ключевым фактором для них является окончание военных действий. Я убежден, что у нас будет большой шанс построить не только экономику, но и сделать большой рывок в модернизации и развитии нашего государства. И над этим работать нужно уже сегодня. Речь идет о "плане Маршалла", над которым уже работают и будут готовы представить наши партнеры", – сказал после встречи Кличко.

Мэр Киева встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой правления компании Siemens Роландом Бушем, главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, основателем Давосского форума Клаусом Швабом.

Также состоялась встреча Кличко с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Мэр столицы поблагодарил за многолетнее сотрудничество банка со столицей Украины. Первый вице-президент банка на встрече подчеркнул, что ЕБРР готов не ждать, а уже сегодня инвестировать в проекты по восстановлению Киева и Украины и открыт к предложениям по проектам, которые нужно реализовать.

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